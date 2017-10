CRIMA DIN VIILE NOI: "I-am spus să îl părăsească pentru că va sfârşi omorâtă!" (GALERIE FOTO)

CRIMA DIN VIILE NOI: "I-am spus să îl părăsească pentru că va sfârși omorâtă!" (GALERIE FOTO)

Rudele Luminiței Geană, de 39 de ani, care a fost omorâtă, în această dimineață, de soțul ei, ne-au declarat, astăzi, că victima era bătută frecvent de bărbat. “Chiar în urmă cu câteva zile ne-a sunat și ne-a spus că este bătută frecvent. Am încercat să stau de vorbă cu el, dar nu mă băga în seamă. Eu i-am spus ei să îl părăsească pentru că va sfârși omorâtă. Din nefericire, am avut dreptate! Nu am avut încredere în el încă de la începutul relației lor. Din momentul în care am aflat că și-a abandonat copiii dintr-o căsătorie anterioară la Centru ca să se poată căsători cu o femeie mai tânără mi-am spus că acesta nu e om”, ne-a declarat unul dintre frații femeii omorâte.