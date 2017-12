CRIMĂ DIN CAUZA DEDICAŢIILOR MUZICALE, ÎNTR-UN BAR DIN JUDEŢUL CONSTANŢA. UN TÂNĂR A MURIT, DUPĂ CE A FOST ÎNJUNGHIAT DE MAI MULTE ORI

CRIMĂ DIN CAUZA DEDICAȚIILOR MUZICALE, ÎNTR-UN BAR DIN JUDEȚUL CONSTANȚA. UN TÂNĂR A MURIT, DUPĂ CE A FOST ÎNJUNGHIAT DE MAI MULTE ORI

La data de 31 decembrie a.c., în jurul orei 02.00, in incinta unui bar din localitatea Cobadin, judetul Constanta, a avut loc un conflict spontan intre doi bărbați din localitatea Cobadin, in urma căruia unul dintre ei a decedat, fiind lovit de mai multe ori cu un obiect ascuțit. Agresorul este un tânăr de 25 de ani care a fost identificat de polițiștii constănțeni.În prezent, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale efectuează cercetări sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. Conflictul a fost cauzat și de consumul de alcool. De asemenea, au fost contradicții privind dedicațiile muzicale din incinta barului. Victima, de 31 de ani, a decedat la spital. Agresorul este în custodia poliției, urmând a fi adus la Parchet, unde va fi audiat.Atât victima, cât și agresorul, au antecedente penale. Se pare că victima ar fi provocat cu ceva timp în urma un scandal imens la domiciliul agresorului, însoțit fiind de mai multe persoane, susțin anumiți cetățeni din comună.