Crimă conjugală la Constanța. O femeie şi-a omorât soţul după ce l-a lovit cu tigaia în cap

Crimă conjugală la Constanța. O femeie și-a omorât soțul după ce l-a lovit cu tigaia în cap

Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cercetează o femeie, de 60 de ani, din Constanța, pentru lovituri cauzatoare de moarte.Potrivit anchetatorilor, Mariana C. și-ar fi agresat soțul, pe care l-ar fi lovit cu o tigaie și o sticlă în cap. Supărată că bărbatul ei a venit târziu acasă, în jurul orei 03.30, dar și beat, femeia a avut o ieșire nervoasă și a pus mâna pe tigaie, lovindu-l în cap. Bărbatul a căzut și s-a lovit și mai tare la cap, fiind transportat la spital și operat. El are nevoie de 60 de zile de îngrijiri medicale. Din păcate însă, bărbatul a decedat la terapie intensivă.Pentru că femeia în cauză este cunoscută cu antecedente medicale, fiind internată în nenumărate rânduri la Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Mariana C. urmează a fi examinată psihiatric pentru a i se stabili discernământul. Polițiștii constănțeni continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.