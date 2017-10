Crima care a îngrozit cartierul Viile Noi

O adevărată tragedie s-a petrecut, ieri dimineață, în sânul unei familii de pe strada Democrației, din cartierul Viile Noi, din Constanța. Pe fondul geloziei, dar și a certurilor și bătăilor repetate pe care femeia le suporta în ultimii ani, deznodământul tragic pe care unii dintre apropiații familiei îl întrevedeau, din nefericire, s-a adeverit. Soțul și-a omorât consoarta cu mai multe lovituri de cuțit, iar medicii au găsit cadavrul, în baie, într-o baltă de sânge, cu gâtul tăiat. Certurile dese din familia Geană, de pe strada Democrației, din cartierul Viile Noi, au avut, ieri dimineață, un final nefericit. Eugen Geană, de 56 de ani, într-un acces de furie, și-a omorât soția, Luminița, de 39 de ani, cu mai multe lovituri de cuțit. Tot el a fost cel care, în jurul orei 10, a anunțat, prin 112, Poliția, spunând că i-a curmat viața consoartei. Medicii care s-au deplasat la fața locului au găsit o pacientă cu mai multe plăgi înjunghiate, într-o baltă de sânge, în grupul sanitar al imobilului. "Cadavrul are, la o primă vedere, 3-4 lovituri de cuțit. Una dintre răni este în zona gâtului, afectându-i artera jugulară. Din corpul femeii s-au scurs aproximativ 700 de ml de sânge. Am trecut la manevrele de resuscitare, dar rănile suferite erau incompatibile cu viața. Am fost nevoiți să constatăm decesul", a declarat medicul Laurențiu Bădescu, de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța.Procurorul criminalist Zafer Sadâc, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, ne-a declarat că nenorocirea s-a produs în urma unui conflict conjugal și că agresorul nu ar fi fost băut. "De multe ori, auzeam copilul țipând, pentru că ei se băteau în casă!" Din căsătoria de aproximativ 12 ani a soților Geană a rezultat un băiețel care acum are nouă anișori și este elev în clasa a treia. Vecinii celor doi ne-au declarat că Luminița era o femeie liniștită, care nu făcea altceva decât să aibă grijă de casă și de copil. Ea nu muncea, iar asta pentru că soțul ei era foarte gelos. Între cei doi, de-a lungul timpului, au avut loc, frecvent, certuri violente. "Anul trecut, a încercat să o omoare, sugrumând-o. Ea a fugit de acasă, dar s-a întors, după ce el a implorat-o să vină înapoi, iar ea a făcut asta de dragul copilului. Am auzit de multe ori scandaluri în casa lor, dar nu puteam să intervenim… De multe ori, auzeam băiețelul țipând, pentru că el era la mijloc și asista la bătăile care aveau loc între ei. Păcat de copil! Acum a rămas și fără mamă, și fără tată!", ne-au povestit vecinii care locuiesc gard în gard cu familia Geană. "În această dimineață, în mod curios, nu am auzit absolut nimic. Este bine însă că băiatul lor nu a asistat la crimă. El dormea…", ne-a mai povestit o vecină, în grija căreia copilul a stat, preț de câteva ore, cât a avut loc ancheta procurorilor și ofițerilor criminaliști la locul crimei.A obligat-o să facă sex în fața copilului!Rudele Luminiței Geană au fost șocate la auzul veștii. Doi dintre frații ei au venit, ieri, la casa de pe strada Democrației și nu le veneau a crede că sora lor nu mai e în viață. Din păcate, scandalurile care aveau loc între ei și bătăile pe care le suporta Luminița i-au determinat să-i spună, la un moment dat, că va sfârși omorâtă! "Chiar în urmă cu câteva zile ne-a sunat și ne-a spus că a fost din nou bătută. Am încercat să stau de vorbă cu el, dar nu m-a băgat în seamă. Eu i-am spus ei să îl părăsească, pentru că va sfârși omorâtă. Din nefericire, am avut dreptate! Personal, nu am avut încredere în el încă de la începutul relației lor", ne-a declarat unul dintre frații femeii ucise. "Eu abia am venit, aseară, din străinătate. Nu o mai văzusem pe sora mea de trei luni. Nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva! Mie nu mi-a fost simpatic acest individ încă de la începutul relației lor. Un om care își părăsește copiii ca să se poată însura cu o femeie mai tânără decât el cu aproape 20 de ani e clar ce fel de om e…", ne-a spus un alt frate al victimei. Tot acesta ne-a mărturisit că sora ei i-a povestit că o obliga să întrețină raporturi sexuale cu el în fața copilului și că în mai multe rânduri a venit cu alte femei acasă, dar, chiar și în aceste condiții, tot el era cel gelos. "Ce pretenții poți să mai ai de la o femeie care are grijă de tine, de copil, îți face de mâncare, te spală?! Ea nu avea voie să iasă din casă, tocmai de aceea nu-i lăsa niciun ban, nici măcar de pâine, toți banii îi ținea la el", mai spun rudele.Convinsă să renunțe la divorțLuminița Geană a încercat să rupă căsătoria cu Eugen în 2010. Pe rolul Judecătoriei Constanța a fost înregistrat, la data de 28 august, dosarul de divorț. Numai că, la data de 24 martie 2011, procesul se suspendă, din lipsa părților. Probabil că ea a fost "convinsă" de soț să renunțe la acțiune "pentru binele copilului lor". La data de 17 mai 2012, judecătorii constată perimată cererea formulată de Luminița, așa că dosarul se închide definitiv. Mai mult decât atât, din spusele vecinilor, și Poliția a fost chemată în mai multe rânduri. Dar, dată fiind natura conjugală a conflictelor, oamenii legii îi îndemnau de fiecare dată să regleze neînțelegerile între ei, iar dacă se hotărăsc totuși să apeleze la Poliție, să depună plângeri penale. La care femeia, ulterior, renunța… Aseară, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța l-au audiat pe inculpat, urmând a-l înainta judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de omor calificat.