CRESC SALARIILE POLIŢIŞTILOR! Iată ce condiţii trebuie să fie îndeplinite pentru a avea mai mulţi bani în buzunar

1

Niste nenorociti!!

Ale militarilor cand cresc? Politistii primesc 20% in plus daca au studii superioare, daca lucreaza 8 ore in zilele de weekend sunt platiti dublu. Militarii nu primesc nimic daca austudii superioare si ei in weekend lucreaza 24 de ore si nu primesc nimic. Un subofiter MApN primeste salariu lunar cu 1000 de lei mai putin decat un omolog politist. Dar pe subofiteri si SGP nu are cine sa-i reprezinte.