Cresc onorariile avocaţilor. Anunţul făcut de ministrul Justiţiei

Cresc onorariile avocaților. Anunțul făcut de ministrul Justiției

Ştire online publicată Vineri, 20 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat vineri, că ministerul a început procedurile pentru încheierea unui nou protocol între Ministerul Justiției, Ministerul Public și Uniunea Barourilor, document în baza căruia să fie actualizat și standardizat cuantumul onorariilor pentru serviciile prestate de avocați."Astăzi, când vorbim, cuvântul protocol este deformat. Cuvântul protocol are o anumită conotație specifică. Dar vă asigur de faptul că am demarat procedurile pentru încheierea unui nou protocol între Ministerul Justiției, Ministerul Public și Uniunea Barourilor, un nou protocol în care să fie parte și Ministerul Public, în care să actualizăm și să standardizăm cuantumul onorariilor pentru serviciile pe care le prestați”, le-a spus Tudorel Toader celor prezenți al Congresul avocaților.În ceea ce privește disputa privind legalitatea Baroului Constituțional, care durează de mai mulți ani, Toader i-a felicitat pe membrii Baroului pentru modul în care au gestionat situația privind înființarea baroului paralel.”Eram judecător la vremea respectivă la curte. De atâtea ori am văzut și am participat la judecarea unor cauze având ca obiect existența, activitatea respectivului barou. Vă felicit pentru modul în care ați gestionat și că în felul acesta ați conservat exclusivitatea exercitării profesiei de avocat”, a mai spus Toader, citat de romaniatv.net