"Creierul" din spatele misiunilor cu elicopterul

Nu îți trebuie mult timp pentru a-ți da seama cât de mare este pasiunea Alexandrei Bîrlădeanu pentru ceea ce face. Tânăraa făcut cunoștință cu cariera militară de când era un copil. Spune că nu îi pare rău pentru alegerea făcută și că nu ar ști ce să facă dacă ar fi civil.Alexandra Bîrlădeanu are 27 de ani și este din Vaslui. De trei ani activează în cadrul Grupului de Elicoptere de la Tuzla. Și-a început cariera militară de mică: a urmat un liceu militar, apoi școala militară și a început să lucreze la aeroportul militar din Bacău.„Am vrut să fac carieră!“Este maistru militar cls. a IV-a. Nu pilotează, însă ea controlează succesul sau eșecul oricărei misiuni.„Am ales școala de aviație, dar nu pentru că aș fi avut vreo pasiune deosebită pentru zbor, ci pentru că știam foarte bine matematică și informatică, iar acolo se dădea admitere la cele două materii. Știam că o să reușesc, nu mi-a fost teamă. Pentru mine nu a contat unde merg, voiam doar să fiu militar, atât am știut, de mică. Acum trei ani, am ajuns la Grupul de Elicoptere. Sunt departe de casă, însă este un risc pe care mi l-am asumat. Am vrut să fac carieră, numai pe astam-am axat. Mi s-a oferit o șansă aici, să fiu pe specialitatea mea, adică radio, iar acum sunt radist navigant”, povestește Alexandra.Specialist în… consoleElicopterul Puma Naval are de îndeplinit mai multe misiuni. Pe de-o parte, survolează și observă ce se întâmplă, cercetează, iar pentru ca informațiile să ajungă la sol, Alexandra este cea care le transmite prin intermediul consolei. Apoi este aparatura submarin, care este lăsată în apă, cercetează, caută, iar Alexandra operează consola.„În prezent, sunt operator de bord, adică operez o consolă de la bordul elicopterului. Avem două console: una este de comunicații de date și voce, iar alta este pentru lupta antisubmarin”, explică militarul.Nimic deosebit?!Fiecare zi de antrenament petrecută la Tuzla trece foarte repede. Cunoștințele teoretice se împletesc cu cele practice. Însă nici după ce a zburat zeci de ore cu elicopterul, Alexandra spune că nu i se pare nimic deosebit. Este ceva normal și nici nu simte că se află la zeci de metri înălțime.„Zborul nu este ceva deosebit. Pentru mine este ceva normal, nici măcar nu am timp să mă uit pe geam. Stau concentrată în fața calculatorului mai tot timpul, astfel că uneori uit și că sunt în aer. Important în meseria asta este să-ți meargă mintea, să studiezi cât mai mult și să prinzi experiența rapid. Cel mai greu lucru este stresul psihic, gândul că se poate defecta oricând o consolă, iar dacă s-ar întâmpla așa ceva, s-ar duce de râpă misiunea”, conchide Alexandra.