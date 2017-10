Creditorii Flamingo sunt convocaţi în 25 februarie, potrivit deciziei de intrare în insolvenţă

Creditorii Flamingo sunt convocați în 25 februarie, potrivit deciziei de intrare în insolvență

Ştire online publicată Joi, 17 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Acțiunile Flamingo Internațional (FLA) ar putea reveni la tranzac-ționare pe Bursa de la București la sfârșitul lunii februarie, după ce instanța a stabilit ca prima adunare generală a creditorilor să se desfășoare în 25 februarie, ședință în care ar putea fi aprobat planul de restructurare. Potrivit certificatelor emise de Tribunalul București care atestă intrarea în insolvență a Flamingo International, prima ședință a adunării generale a creditorilor se va desfășura în 25 februarie, în timp ce în cazul Flanco este programată în 5 aprilie, iar creditori Flamingo Computers se vor întâlni în 22 martie. „Legea spune că din acest moment se suspendă tranzacționarea până se aprobă planul de reorganizare și abia atunci vom putea relua tranzacțiile cu acțiuni Flamingo”, a explicat Anca Dumitru, directorul general al Bursei de Valori București. Tribunalul București a admis luni cererea de intrare în insolvență a Flamingo Internațional, după ce vineri subsidiara Flanco primise acordul pentru deschiderea aceleiași proceduri, putând astfel începe reorganizarea judiciară sub protecția împotriva creditorilor. Astfel, potrivit deciziei Instanței, băncile la care Flamingo are bani în conturi nu pot dispune de aceștia fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar. Totodată, Tribunalul București a stabilit ca termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averi companiei să fie în 8 februarie, urmând ca verificarea acestor creanțe să se facă până în 22 februarie. În cazul Flamingo International, administratorul judiciar este societarea RVA Insolvency Specialists, în timp ce pentru Flanco reorganizarea se va face sub administrarea Casei de Insolvență Transilvania. La Flamingo Computers, Instanța a desemnat ca administrator firma Rovigo SPRL. Săptămâna trecută, ING Bank a început executarea silită a stocurilor deținute de Flamingo, deoarece compania nu a respectat termenii unei înțelegeri încheiate în noiembrie, privind restructurarea unui credit acordat în 2001, încălcând în mod repetat angajamentele contractului. Astfel, banca a anunțat că s-a văzut nevoită să execute silit mai multe companii din grupul Flamingo, printre care Flamingo International SA, Flamingo Computers SA, Flanco International SRL și Flamingo Distribution Center SRL. O dată cu începerea executării silite, Flamingo Internațional ceruse instanței inițierea procedurii de insolvență în cazul firmei Flanco International SRL, pentru protejarea de creditori. Compania a derulat pe parcursul anului 2009 un amplu program de reorganizare, în scopul de a revitaliza activitatea și a depăși momentul de criză. Potrivit companiei, prima etapă a programului a fost aplicată în prima jumătate a anului, prin reducerea costurilor operaționale. Într-o a doua etapă a reorganizării, Flamingo urmărește diminuarea datoriilor către bănci și furnizori, întrucât resursele financiare ale companiei sunt insuficiente pentru a putea acoperi nivelul actual de datorii. Retailerul de produse electronice Flamingo International și-a adâncit puternic pierderile în primele nouă luni din acest an, la 35,37 milioane lei (8,34 milioane euro), față de cele din intervalul ianuarie-septembrie 2008, când compania raportase o pierdere de 3,68 milioane lei. Cifra de afaceri a Flamingo a ajuns la 541,29 milioane lei (128 milioane euro), în primele nouă luni din 2009, cu 26% mai mică decât cea raportată în aceeași perioadă din 2008, de 728,34 milioane lei.