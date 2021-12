Coşmar în miez de noapte. Bloc şi maşini incendiate! „Am scăpat din infern!“

„A fost o intervenţie dificilă. Curenţii de aer au contribuit la propagarea flăcărilor, parcarea fiind cu goluri. În plus, la momentul respectiv era cod galben de vânt puternic în zonă. Intervenţia s-a finalizat dimineaţă. A fost numită o comisie de cercetare pentru a identifica eventualele cauze care au dus la izbucnirea incendiului. Este posibil să fi fost o deflagraţie, dar nu putem deocamdată să ne pronunţăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comandantul ISU Dobrogea.







Un bărbat rănit grav





Nouă persoane au fost transportate la Spitalul Judeţean Constanţa cu ambulanţele sosite la faţa locului, din care doi copii şi şapte adulţi. „La nivelul unităţii medicale a fost activat planul alb. Pacienţii au fost preluaţi imediat şi investigaţi de către echipe medicale multidisciplinare. Un singur pacient a fost preluat pe codul roşu, fiind urgenţă majoră, cu arsuri de căi aeriene superioare şi arsuri de gradul II pe 7 % din suprafaţa corporală. Acesta a rămas internat la chirurgie plastică şi terapie intensivă. Este în momentul de faţă intubat, dar starea sa este stabilă. De altfel este singurul pacient care a rămas internat. În cazul celorlalți opt, o femeie a refuzat internarea, iar celelalte persoane nu au necesitat spitalizare”, a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Constanţa, Crina Kibedi.



















Directorul Spitalului Militar, dr. Aurel Trană, a pus la dispoziţie încă de miercuri noapte locuri în spitalul modular de pe stadionul Portul, pentru persoanele evacuate. Cinci au mers acolo peste noapte, restul la rude şi prieteni, mai ales că toţi ieşiseră din case doar cu hainele de pe ei.







Imobilul nu mai poate fi locuit, deocamdată





Joi dimineaţă, la lumina zilei, mulţi dintre cei evacuaţi s-au întors acasă pentru a vedea ce s-a ales de bunurile lor. Aşa au aflat că nu vor mai putea locui acolo o perioadă îndelungată. Bilanțul a indicat că 35 de apartamente sunt afectate de flăcări, iar 37 de maşini au ars aproape complet sau sunt grav avariate din cauza incendiului. Dar, cel mai grav este că întreaga reţea de utilităţi a imobilului este afectată.











„Am auzit un vecin care striga să ieșim afară că este foc. Apoi am văzut cum ardea. M-am panicat, nu ştiam ce să fac mai întâi. Ce să iau cu mine, cu ce să îmbrac copiii. A fost groaznic, am văzut moartea cu ochii, am scăpat din infern! Nu mai avem nimic, dar am scăpat cu viaţă!”, a declarat una dintre locatarele blocului.





Pe de altă parte, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii, va fi realizată o expertiză tehnică astfel încât să se stabilească dacă blocul va mai putea fi locuit şi dacă este sigur. Însă, mare parte a coloanelor de apă şi de energie electrică sunt distruse.









Reprezentanţii ISU susţin că blocul nu avea autorizaţie de securitate la incendiu. „În anul 2015, premergător obținerii autorizației de construire (la faza de proiect) a fost emis aviz de securitate la incendiu pentru parcajul amenajat la subsol. După recepție și punerea în exploatare, societatea dezvoltatoare nu a solicitat autorizația de securitate la incendiu, care certifică practic faptul că imobilul îndeplinește cerințele specifice securității la incendiu”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Răzvan Parconie.







Doi minori, cercetaţi că ar fi provocat incendiul





Oamenii legii cercetează împrejurările în care a izbucnit incendiul. „Polițiști de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța efectuează cercetări, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere prin incendiere și vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii incendiului, iar în funcție de probele administrate se vor dispune măsurile legale care se impun”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa, Cristina Gavriloaie.











Aceştia au vizionat inclusiv o înregistrare de pe o cameră de supraveghere video instalată vizavi de parcare, care a surprins momentul în care apar primele flăcări. Acolo se văd două siluete fugind și, imediat după ceea, pare a fi o explozie. Conform graficului camerei video, focul s-a aprins la ora 00.46, iar la 00.48 a fost înregistrat primul apel la 112, în care era anunţat că ard două maşini în parcarea de sub bloc.











În cursul serii de joi, 16 decembrie, poliţiştii au identificat cele două persoane care se văd în înregistrare. Este vorba despre doi minori de 13 şi 15 ani, care urmau a fi audiaţi, în prezenţa părinţilor. „Poliţiştii analizează absolut toate elementele şi merg pe toate pistele”, a precizat reprezentantul IPJ Constanța.







Sprijin de la autorităţile locale





Pentru a veni în sprijinul oamenilor care au rămas fără locuinţe în prag de sărbători, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, viceprimarul Ionuț Rusu, împreună cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și ai Biroului Apărare Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă și Situații de Urgență, s-au întâlnit, joi după-amiază, cu aceştia.





S-a discutat despre gestionarea eficientă a acestei situații şi se va acționa pe două paliere prin implementarea unor măsuri care vizează refacerea construcției și ajutorul acordat persoanelor care nu au un adăpost.











„Trebuie să acționăm rapid. Am creat un grup de lucru cu care să lucrăm și să discutăm concret cu toate părțile implicate. Am luat legătura cu cei de la RAJA, vor face un deviz necesar pentru demararea lucrărilor de refacerea a instalațiilor de apă și canalizare. În momentul de față, se fac cercetări. După finalizarea acestora vom interveni pentru igienizarea zonei, pentru ca persoanele evacuate să se poată muta într-un timp cât mai scurt”, a declarat primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.



În prezent, echipele Direcției Generale de Asistență Socială desfășoară anchete sociale. În urma discuțiilor cu reprezentanții asociațiilor de proprietari se va face o listă cu persoanele care au nevoie de cazare.





Noapte de coşmar pentru peste 100 de familii din Constanţa. Alarma s-a dat la ora 00.58, când un vecin a sunat la 112 şi a anunţat că au luat foc două maşini în parcarea subterană a blocului. Primele autospeciale sosite la faţa locului nu au putut să stingă incendiul, care s-a propagat cu viteză şi, în doar câteva minute, au cuprins şi alte maşini. Ulterior, flăcările au urcat şi la apartamentele de deasupra. La ora 1.52, comandantul ISU Dobrogea, Mihail Cristian Amarandei, care coordona intervenţia de la faţa locului, a activat planul roşu de intervenţie. Au fost mobilizate peste 200 de forţe de intervenţie, pompieri, medici, jandarmi, poliţişti, venite inclusiv de la inspectoratele de urgenţă din Călăraşi şi Ialomiţa. În jur de 150 de oameni au reuşit să iasă singuri din blocul cuprins de flăcări, iar alţi peste 100 de oameni au fost evacuaţi cu autoscările, de pe acoperiş şi de la etajele superioare.