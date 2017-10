Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" a plecat în misiune

Ieri, în jurul orei 13, corveta „Contraamiral Horia Macellariu” a plecat din portul militar Mangalia pentru a participa, în perioada 6 - 24 august, la cea de-a unsprezecea activare a Grupării BLACKSEAFOR. În portul Golcuk va avea loc schimbarea anuală a comenzii Grupării între reprezentantul Federației Ruse și Turcia. Activitățile Grupării Navale aflate sub pavilionul BLACKSEAFOR vor cuprinde exerciții navale de apărare colectivă, căutare și salvare a oamenilor căzuți în apă, intervenție pentru ajutorarea unei nave avariate, precum și acțiuni de limitare a efectelor unor accidente cu repercursiuni asupra mediului. De asemenea, programul activării cuprinde vizite în porturile Golcuk și Trabzon (Turcia) și Novorossijisk (Federația Rusă), în scopul întăririi încrederii și bunei înțelegeri între statele participante. Pe timpul staționării în porturile menționate, vor avea loc activități demonstrative, întâlniri cu oficialități militare și civile, conferințe de presă, activități sociale și vizite la bordul navelor.Corveta „Contraamiral Horia Macellariu” este comandată de căpitan-comandorul Liviu Coman și are la bord pentru această misiune un echipaj alcătuit din 90 de militari.Ce este Blackseafor? Gruparea BLACKSEAFOR este concepută ca o forță care acționează „la chemare” și este activată de două ori pe an pentru a desfășura exerciții navale. Comanda Grupării este asigurată, în conformitate cu protocolul de înființare, succesiv de cele șase state riverane Mării Negre care participă cu forțe: Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Ucraina și Turcia.