CORUPŢII DIN POLIŢIA CONSTANŢA. Iată câţi poliţişti au luat-o pe calea greşită în 2012

CORUPȚII DIN POLIȚIA CONSTANȚA. Iată câți polițiști au luat-o pe calea greșită în 2012

Datoria polițiștilor este, înainte de toate, să vegheze la respectarea legii. 2012 a scos la iveală, însă, destule "uscături" în Poliția Constanța: așa ziși oameni ai legii care au cerut mită pentru a închide ochii la fărădelegi, care îi păzeau pe hoți în timp ce furau sau care promiteau să intervină pe lângă șefii lor pentru închiderea unor dosare penale, bineînțeles tot în schimbul unor sume consistente de bani.Ar trebui să alerge după infractori și să ajute la punerea lor după gratii, dar, în schimb, unii dintre ei au fost surprinși cum cereau bani pentru a ascunde fărădelegi. Alții chiar asigurau escortă hoților, pentru a fura mai bine. Astfel de fapte, comise de polițiști, au ieșit la iveală în 2012. În total, 14 polițiști (dintre care unul local) au ajuns în fața instanței de judecată pentru că au dat o mână de ajutor, într-o formă sau alta, la comiterea de infracțiuni. Mai mult ca sigur, însă, aceș-tia sunt doar o parte dintre polițiștii care nu fac cinste uniformei pe care o poartă.Cel mai de răsunet caz a ieșit la lumină în martie 2012; spre sfârșitul lunii, după un filaj de patru luni, ofițerii Direcției Generale Anticorupție și procurorii au descins la mai multe firme din Portul Constanța și au dus la audieri nu mai puțin de 15 polițiști, dintr-un total de aproape 60 de suspecți. Erau la grămadă hoți de cereale, de îngrășăminte și de fier vechi și cei care ar fi trebuit să-i pună după gratii, dar erau acuzați că îi protejaseră. Concret, anchetatorii îi acuzau că primiseră bani pentru a le asigura "calea liberă" pentru comiterea furtișagurilor."La un moment dat, unul dintre agenții de poliție l-a amenințat într-o convorbire pe șeful unei sub-grupări că îl va împușca în cap dacă îi mai dă doar 100 de lei. I-a explicat că trebuie să plătească taxă de pantă, adică trebuie să dea bani ca să scoată bunurile sustra-se din port", a explicat, la data respectivă, procurorul Teodor Niță.Într-un final au fost arestați preventiv șapte polițiști, dintre care cinci de la Serviciul Poliției Maritime, unul de la Garda de Coastă și unul de la Secția 5 Poliție: Silviu Florian Ghica, Demirel Cadîr, Cosmin Buștiuc, Cristian Badea, Emil Boghin, Cristian Moșoiu și Alexandru Tiberiu Neacșu. E drept, însă, că între timp au fost eliberați din arest și sunt cercetați în libertate pentru fapte de corupție.Altă structură a Poliției, aceleași acuzații: Postul de Poliție Transpor-turi Feroviare Cernavodă, unde trei polițiști, printre care și șeful de post, au fost reținuți sub acuzația protejării infractorilor. Primul care a căzut în plasa procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a fost Valentin Lupașcu, surprins în flagrant în timp ce primea 5.400 de lei de la un ofițer sub acoperire, ce se dăduse drept reprezentant al unei firme de pază. Banii urmau să-i țină departe pe hoți, buni amici cu polițiștii, au susținut anchetatorii, de trenurile păzite de respectiva firmă de pază. Convinși că polițistul nu lucra singur, procurorii și-au îndreptat atenția și asupra colegilor lui. Astfel că, în decembrie 2012, alți doi agenți, respectiv Costică Dumitru Ale-xandru, șef de post, și Daniel Iz-meșanu, au fost trimiși în jude-cată pentru luare de mită și complicitate la furt.O altă structură unde, din câte se constată, procurorii Direcției Naționale Anticorupție s-au decis, în 2012, să facă "curățenie", este Serviciul de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliției Constanța; mai ales că, potrivit ancheta-torilor, au fost primite reclamații că lucrători din cadrul acestui serviciu ar fi pretins sume de bani pentru a închide dosare penale sau pentru a le instrumenta de o așa manieră încât să asigure scoaterea de sub urmărire penală a suspecților.Primul care a ajuns în atenția anchetatorilor a fost Ionuț Adrian Priboianu, iar în iunie 2012 a fost arestat preventiv. Potrivit procurorilor, în perioada mai - iunie, Priboianu s-a întâlnit de mai multe ori cu unul dintre cei care l-au denunțat și a cerut, în total, 50.000 de euro, pentru a interveni pe lângă șefii lui pentru închiderea unor dosare penale. A fost acuzat de trafic de influență, iar în același dosar a ajuns să fie cercetat și un coleg al său, polițistul Adrian Năstase, pentru complicitate la trafic de influență.Înainte de sfârșitul anului 2012, magistrații Tribunalului Constanța i-au condamnat pe cei doi: pe Priboianu la trei ani și zece luni de închisoare cu executare, iar pe Năstase la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare. Sentințele nu sunt, însă, definitive.Un al treilea polițist din cadrul Serviciului Economic a ajuns în fața instanței de judecată, sub aceleași acuzații, în decembrie 2012. Dar nu singur, ci însoțit de un consilier local din Agigea. Este vorba despre agentul șef principal Dan Frumușelu, arestat preventiv pentru că ar fi pretins de la denunțător nu mai puțin de 30.000 de euro, promițând că dosarul penal va fi instrumentat astfel încât soluția dată ulterior de magistrați să fie de închisoare cu suspendare.După cum menționam, însă, cu siguranță aceștia sunt doar o parte dintre cei care nu fac cinste uniformei de polițist. De altfel, inclusiv statistica pusă la dispoziție de Poliția Constanța arată că, în primul semestru din 2012, au fost depuse peste 300 de reclamații, iar în urma soluționării lor, 26 de dosare, vizând tot atâția polițiști, au fost direcționate către Direcția Generală Anticorupție.