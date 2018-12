Corina Creţu a aprobat majorarea cotei de fonduri europene pentru metrou şi autostrăzi în România

Corina Crețu a aprobat majorarea cotei de fonduri europene pentru metrou și autostrăzi în România

Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională, a aprobat modificarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanță majoră pentru România, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii, anunță Comisia Europeană.Concret, prin această decizie, rata de cofinanțare europeană crește de la 75% la 85% pentru proiectele privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), a celei de metrou, precum și a celor de transport multimodal. Totodată, decizia aceasta vine în sprijinul infrastructurii portuare și a operatorilor portuari care vor avea astfel mai multe oportunități de a dezvolta terminalele de marfă, zonele de manipulare a containerelor, de logistică și instalații feroviare majore, se arată în comunicat.La semnarea deciziei de modificarea a Programului Operațional de Infrastructură Mare, comisarul pentru politică regională Corina Crețu a declarat: „România are nevoie de infrastructură de transport modernă, care să-i susțină creșterea economică. Modificările pe care le-am aprobat în cadrul POIM au rolul de a impulsiona dezvoltarea unor rețele de transport rutier și feroviar de care România are atât de multă nevoie! Sper ca în perioada următoare să primim din țară noi propuneri de proiecte în special în domeniul infrastructurii de transport.”Modificările aduse Programului Operațional Infrastructură Mare vizează și actualizarea strategiei de gestionare a deșeurilor, în sensul includerii unor acțiuni privind închiderea unor depozite de deșeuri industriale neconforme, precum și consolidarea capacității administrative pentru punerea în aplicare a planului național de gestionare a deșeurilor.Decizia Comisiei Europene privind modificarea Programului Operațional Infrastructură Mare vine ca urmare a unei cereri transmise în acest sens de România în luna octombrie 2018.În perioada 2014 – 2020, România are alocate peste 22 de miliarde de euro prin politica de coeziune a Uniunii Europene, din care 9,2 miliarde sunt destinate Programului Operațional Infrastructură Mare, scrie romaniatv.net