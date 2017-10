Corabie antică, descoperită în apropierea Cazinoului

Descoperire arheologică făcută în Marea Neagră, în zona Cazinoului din Constanța. Cei doi scafandrii de la Clubul „Marine Explorer” Constanța, Iulian Rusu și Pascale Roibu, au cercetat zona cu sonarul, la începutul acestei săptămâni. Cei doi aveau bănuiala că în zona respectivă s-a scufundat un „submarin de buzunar” - un submarin pitic, din clasa CB, unul dintre sub-marinele italiene pe care România le-a avut în cel De-al Doilea Război Mondial. În locul unde bănuiau că se afla submarinul, cei doi au găsit, în schimb, o corabie antică, cel mai probabil romană.Corabia care are o lungime de 20 de metri și se află la o adâncime de aproximativ 18 metri, cu chila în sus. De aceea, scafandrii care au descoperit-o bănuiesc că aceasta s-a scufundat în urma unei furtuni. „Am găsit rămășițele corăbiei antice și balastul acesteia. Dacă mai există încărcătura, probabil aceasta se află sub balast. Pe vremea aceea, erau folosite pietre pentru balast, pentru a oferi stabilitate co-răbiei. Noi am găsit rocă magnetică, lemne, fragmente de ceramică și cărămidă. Am consultat un geolog, care a apreciat că roca magmatică descoperită provine din zona Italiei”, ne-a spus Iulian Rusu, membru al Clubului „Marine Explorer”.Descoperirea a fost comunicată specialiștilor de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Reamintim că cei doi tineri mem-bri ai Clubului „Marine Explorer” nu se află la prima descoperire subac-vatică. În 2012, cei doi au găsit pe fundul lacului Siutghiol două hidroa-vioane din timpul celui De-al Doilea Război Mondial, un Savoia Mar-chetti S55 și un Heinkel HE 14, iar în 2013, în lacul Tașaul, au găsit un al treilea hidroavion, un Junkers W34.