Copilul tău face crize de nervi? Aşa îl potoleşti

Copilul tău face crize de nervi? Așa îl potolești

Probabil ca ti se pare o cruzime sau o greseala in ceea ce priveste disciplinarea copilului, insa expertii si, mai ales, mamicile sustin ca ignorarea functioneaza foarte bine atunci cand iti doresti sa scoti copilul dintr-o criza de nervi.Ce spun specialistii: "In timpul unei crize de nervi, copilul tau este irational. Emotiile il coplesesc, supra-incarcandu-i cortexul frontal al creierului, adica acea zona a creierului care ia deciziile si rationeaza.", spune Jay Hoecker, pediatru.Unele mamici cred ca micutii lor nu au voie sau nevoie sa fie furiosi sau nervosi, altele cred ca micutul trebuie calmat sau/si consolat cat mai repede pentru binele sau fizic si psihic. Exista insa specialisti si mamici care au alta parere: copilul are nevoie de spatiul personal, scrie qbebe.ro.