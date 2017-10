Copilul rănit în urma exploziei de la Topraisar, recuperat de medici de pe străzi

Băiatul de 15 ani care a fost rănit, în urmă cu o lună, de explozia unui rest de muniție pe poligonul unității militare 01737 de la Topraisar a fost externat. Pentru că, deși a stat în spital aproape o lună, nimeni din familie nu l-a vizitat, medicii și asistenții sociali l-au trimis acasă pe băiat cu o mașină pusă la dispoziție de Primăria din Aliman.La data de 7 august, un incendiu, urmat de o mini-explozie, care a avut loc pe poligonul aparținând Unității Militare 01737 Topraisar a rănit un băiat de 15 ani, din satul Viile, comuna Aliman, care lucra ca cioban și se afla cu animalele la păscut pe un câmp din apropiere. Pentru că poligonul nu era împrejmuit cu gard, ci doar existau, potrivit reprezentanților unității, o serie de pancarte din loc în loc care avertizau că nu este voie să se pătrundă pe perimetrul respectiv pentru că aparține unei unități militare, firește, băiatul, împins de curiozitate, a vrut să explo-reze zona, mai ales că nu era păzită de picior de militar.A fugit din spitalÎn urma anchetei s-a stabilit faptul că băiatul a găsit o bucată de carton, dar și un rest de muniție rămas, se pare, neexplodat, de la ultima aplicație a militarilor pe terenul respectiv. Pus pe experimente, el a dat foc cartonului, care a produs o „reacție” deosebit de puternică în contact cu restul de muniție. Costel, băiatul care este cunoscut drept un „copil problemă” și care face parte dintr-o familie extrem de săracă din satul Floriile, comuna Aliman, a fost transportat în stare gravă la spital.Șansa a fost însă de partea lui și, cu ajutorul medicilor, starea sa de sănătate a evoluat spre bine. Mai mult decât atât, deși cadrele medicale nu-l externaseră, el a fugit din spital, fiind recuperat de pe drumuri și adus după doar câteva ore de polițiști.Potrivit reprezentanților Spi-talului Clinic Județean de Urgență Constanța, minorul a fost externat la data de 31 august, cu o stare de sănătate ameliorată, după arsurile și rănile suferite la cap, abdomen și una dintre mâini. El a fost externat cu recomandarea de a se prezenta, periodic, la control. Tot reprezentanții spitalului ne-au spus că, deoarece nicio rudă nu l-a vizitat pe perioada cât a fost internat în spital, el a fost trimis acasă cu o mașină pusă la dispoziție de Primăria Aliman.Trăiește din alocațiile frațilorAsistenții sociali care au în atenție cazul băiatului spun că acesta face parte dintr-o familie extrem de săracă. Părinții săi nu au vreun loc de muncă stabil, doar mama mai muncește, cu ziua, prin sat. Cu toate acestea, Costel mai are opt frați, iar principala sursă de venit o reprezintă alocațiile a cinci dintre copii.Minorul are doar patru clase, a abandonat școala, iar tatăl a spus despre el că este un „copil problemă” pentru că a fugit în mai multe rânduri de acasă. Mai mult decât atât, deși are 15 ani, el arată ca un copil de zece ani, ne-au mărturisit asistenții sociali.Stadiul ancheteiAncheta procurorilor militari constănțeni în acest caz continuă. Mai sunt persoane de audiat, iar la dosar încă nu a venit actul medico-legal care să certifice ce răni a suferit copilul. De aseme-nea, urmează să se stabilească cine răspunde de faptul că un copil era să sfârșească pe un poligon al unei unități militare lăsat de izbeliște și nepăzit de nimeni.