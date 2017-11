Copil opărit cu ciorbă, adus la București cu elicopterul SMURD

Ştire online publicată Luni, 06 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pod aerian pentru salvarea unui băiețel de un an și nouă luni, în județul Gorj. Duminică dimineață, copilul a alunecat și a căzut într-o oală cu ciorbă fierbinte.Părinții au chemat salvarea care l-a dus la spitalul din Târgu Cărbunești. Aici, doctorii au stabilit că are arsuri de gradul al II-lea pe 33 la sută din suprafața corpului și trebuie adus la București.Un elicopter SMURD a fost chemat de la Craiova. A aterizat pe stadionul din Târgu Cărbunești, unde a fost nevoie ca meciul care avea loc atunci să fie oprit, transmite Digi24.ro.Elicopterul a ajuns în Capitală în jurul orei 14:40, iar copilul a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu.Între timp, medicii au semnalat cazul la Poliție, iar polițiștii care vor începe o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu băiatul și cine este vinovat. Mama copilului este audiată deja la poliția din Târgu Cărbunești sub suspiciunea de neglijență în familie. O cercetare va face și Protecția Copilului. Mama are 19 ani.Ea a povestit că făcea mâncare și a pus oala cu ciorbă jos, la răcit. Copilul se juca în aceeași cameră, a mers cu spatele, a alunecat și a căzut în oala cu ciorbă.