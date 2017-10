COPIL DISPĂRUT DE LA ŞCOALĂ. POLIŢIA CERE AJUTOR

COPIL DISPĂRUT DE LA ȘCOALĂ. POLIȚIA CERE AJUTOR

Ştire online publicată Marţi, 03 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția Capitalei solicită sprijin în vederea găsirii unui minor care a dispărut marți, 3 mai, din incinta unei școli speciale pentru copii din Sectorul 6. Băiatul se exprimă cu dificultate și are probleme de orientare în spațiu.Minorul dispărut, în vârstă de 15 ani, se numește Al-Bahra Mohamed-Samir și are următoarele semnalmente: înălțime 1,70 m, constituție corpolentă, ten deschis la culoare, față ovală, ochi albaștri, păr șaten, tuns scurt, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei, citat de b365.ro.La data dispariției, băiatul era îmbracat cu geacă de culoare roșie cu dungi albe, pantaloni tip jeans albaștri, cămașă albă și vestă, era încălțat cu adidași de culoare albastră și avea asupra sa un ghiozdan albastru. Băiatul se exprimă cu dificultate și are probleme de orientare în spațiu.Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii cu privire la minorul dispărut, sunt rugați să anunțe Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112, scrie realitatea.net