Copil de zece ani, mort după ce a fost lovit de un autoturism

Ştire online publicată Duminică, 09 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un copil in varsta de zece ani care mergea cu bicicleta a murit, duminica, in urma unui accident de circulatie produs pe un drum din comuna Albesti - judetul Botosani, scrie Agerpres.Potrivit ofiterului Teodor Orhei de la Serviciul Politiei Rutiere, baietelul se plimba, alaturi de alti trei copii, cu bicicleta pe drumul comunal Tudor Vladimirescu - Albesti, fiind lovit de un autoturism care a intrat in depasirea grupului de biciclisti.Politistii sustin ca, in momentul producerii accidentului, victima s-ar fi desprins de grup si ar fi facut o manevra de viraj la stanga, intrand in fata autoturismului pe care nu l-a observat.Baietelul, aflat in stop cardio-respirator, a fost preluat de o ambulanta si transportat la Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati, unde, in ciuda manevrelor de resuscitare, a decedat.Politistii au deschis o ancheta penala, soferul de 53 de ani fiind cercetat pentru ucidere din culpa.