COPIL DE NUMAI UN AN, MUŞCAT DE CAP DE UN MAIDANEZ

COPIL DE NUMAI UN AN, MUȘCAT DE CAP DE UN MAIDANEZ

Ştire online publicată Joi, 11 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

xxxCopilașul se juca în curtea casei împreună cu cei 15 frați, când un câine vagabond a intrat în curte și s-a năspustit asupra sa, notează informatiata.ro. Ceilalți copii au reușit să fugă, însă micuțul a fost lăsat în urmă. Câinele fioros s-a năspustit asupra băiețelului de doar un an, pe care l-a mușcat de cap.Un echipaj de la Ambulanță a fost trimis la fața locului, iar minorul a fost transportat de urgență la Spitalul de Urgență Suceava. Medicii l-au internat imediat pe micul pacient, căruia i-au cusut rănile.„A fost adus un copil, victima unei agresiuni canine, cu plăgi mușcate în zona occipitală. Plăgile au fost îngrijite în Unitatea de Primiri Urgențe, suturate, ulterior, copilul fiind internat în cadrul Secției de Chirurgie pentru investigații suplimentare”, a declarat dr. Liviu Cârlan, șeful UPU din cadrul Spitalului Județean Suceava, pentru sursa citată.Părinții copilului susțin că locuiesc la marginea comunei, unde mișună mulți câini fără stăpân, scrie libertatea.roPolițiștii au început cercetările pentru a afla dacă animalul, care l-a atacat pe copil, are sau nu stăpân. În acest caz, a fost deschis un dosar penal in rem pentru săvărșirea infracțiunii de vătămare corporală.