Copil de 13 ani, la un pas de tragedie. A vrut să se arunce de la etajul opt al Spitalului Judeţean

Copil de 13 ani, la un pas de tragedie. A vrut să se arunce de la etajul opt al Spitalului Județean

Alertă la Constanța! Un copil de 13 ani a vrut să se arunce, ieri, de la etajul opt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, supărat pentru că bunica sa nu l-a luat acasă. „Am fost solicitați pentru a interveni la asistența unei persoane, un copil în vârs-tă de 13 ani, care se afla în exteriorul unui balcon, situat la etajul opt al Spitalului Județean Constanța. Copilul nu vorbea, era reticent în relația cu noi, am încercat să intrăm în discuție cu el, însă cu cât ne apropiam mai mult, cu atât se îndrepta mai mult spre marginea balconului. Am intervenit cu o autoscară mecanică de salvări la înălțimi pentru a-l salva, însă nu a vrut să coboare cu noi. Până la urmă l-am convins, cu vorba bună, să urce în balcon, unde a fost preluat de medicii de pe secție”, a precizat căpitanul Nicolae George din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.Nu e la prima abatereSe pare că George, copilul de 13 ani care a vrut să se arunce de la etajul opt, nu este la prima tentativă de acest gen. Acesta a ajuns la spital tocmai pentru că a înghițit pastilele tatălui său, care suferă de o boală psihică. „A vrut să se arunce de la etaj pentru că nu a venit bunica lui să-l ia și l-a lăsat în spital. E în spital de o săptămână pentru că a luat pastile, așa că a mai încercat să se sinucidă”, povestește o martoră.Care este soluțiaPentru că i s-a promis că va fi externat, însă nu s-a ținut nimeni de cuvânt, micuțul a hotărât să-și facă singur dreptate și să atragă atenția cadrelor medicale sub orice preț. Medicii spun că nu știu ce se va întâmpla în continuare, singura soluție fiind transferul la o altă unitate medicală din București. „Îi vom face o evaluare psihiatrică de urgență. El ar fi trebuit să fie însoțit de bunica lui, însă aceasta a plecat și l-a lăsat singur. Nu putem supraveghea non stop absolut fiecare copil de pe secție. Problema lui a fost că i s-a promis că va fi externat astăzi și nu s-a putut. S-a supărat și s-a dus pe o terasă pentru a atrage atenție noastră asupra problemei lui. Nu ne-a spus nimic de dinainte, nu ne-a anunțat că este supărat. Problema este că în Constanța nu avem secție de neuropsihiatrie infantilă, așa că nu putem să ținem acest copil, aici, sub cheie. Nu avem voie. Nu îl pri-mesc nici la Palazu, pentru că acolo sunt trimiși copiii cu vârstă mai mare de 16 ani. Am putea să-l transfe-răm la București. În urma consultului care se va face de urgență vom decide ce este de făcut cu el. Este foarte riscant și pentru noi să se interneze astfel de cazuri în secție de Pediatrie”, afirmă Cristina Mihai, șefa secției de Pediatrie.