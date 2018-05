COPIL CĂZUT DE LA 8 METRI ÎNALŢIME, DUPĂ CE S-A RUPT TIROLIANA: "Era ruptă și asigurată cu bandă adezivă"

COPIL CĂZUT DE LA 8 METRI ÎNALȚIME, DUPĂ CE S-A RUPT TIROLIANA: "Era ruptă și asigurată cu bandă adezivă"

Accident într-un parc de joacă din Craiova. Un copil de 10 ani a fost rănit după ce coarda unei tiroliene s-a rupt. Băiatul a căzut de la opt metri înălțime, dar echipmanetul de protecție a fost salvator în cazul său. Copilul are vânătăi și o entorsă, dar este în afara oricărui pericol. Poliția face verificări și a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.Potrivti Digi24, copilul de 10 ani s-a urcat pe o scară metalică și a căzut de la o înălțime de 8 metri.Sute de copii au fost în parc, pentru o activitate organizată de un ONG. După lecția civică- despre misiunea polițiștilor și a judecătorilor- a venit rândul distracției cu tiroliana. Care s-a terminat prost pentru băiețelul de 10 ani.Daniel Bornaz, tatăl copilului: Era ruptă și asigurată cu bandă adezivă în speranța că ar rezista. Am venit practic la o joacă și mă duc să îl iau de la spitalMinorul a ajuns la spital rănit, dar conștient.Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Craiova: S-a diagnosticat o contuzie de umăr stâng, o entorsă gleznă stângă, este conștient în continuare, stabil hemodinamic și respirator, urmează să vină și celelalte rezultate.Acum, poliția face verificări intr-un dosar penal. Organizatorii activității din parc, care montaseră și tiroliana, spun că dau declarații doar la poliție.Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt IPJ Dolj: Din primele cercetări, a rezultat că minorul a căzut ca urmare a ruperii coardei ce face legătura între harnașamentul de siguranță și scripetele tirolienei. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.Vinovații riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani.