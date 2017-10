Copacii „ucigaşi“ de pe marginea drumurilor

Copacii „ucigași“ de pe marginea drumurilor

Copacii de pe marginea drumurilor din Constanța fac ravagii. De-a lungul anilor, zeci de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pentru că s-au izbit violent de copaci. Rutieriștii recunosc faptul că dacă nu ar exista acești copaci, numărul accidentelor mortale probabil că s-ar reduce, însă a tăia un copac este un proces anevoios.De câțiva ani, accidentele rutiere petrecute în județul Con-stanța, soldate invariabil cu zeci de morți și răniți grav, îngrozesc întreaga țară. În cele mai multe dintre cazuri, de vină este viteza excesivă, „datorată” mașinilor de lux pe care unii șoferi le conduc, din nefericire, pentru ultima oară. Însă cu adevărat tragic este modul în care tot mai multe persoane sfârșesc în urma impactului violent cu copacii de pe marginea drumurilor.„Să tai un copac este dificil, pentru că îți trebuie aviz de la Mediu, iar tăierea este executată de administratorul de drum. Însă sunt anumiți copaci uscați care pun în pericol siguranța traficului rutier, iar Serviciul Rutier solicită tăierea acestora”, spune Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Accidente rutiere fatale„Marea majoritate a coliziunilor se produc din cauza autovehiculelor. A fost însă un caz, în 2006, pe DN22 C, când un copac a căzut peste o mașină, provocând moartea mai multor persoane. Au existat și situații în care, pe o lungime de trei kilometri, se aflau trei copaci, exact acolo petrecându-se evenimentul rutier. Există o forță de atracție către copac, instinctiv simți nevoia de a te opri, chiar dacă acest impact poate fi fatal. Dacă nu ar exista copacii pe marginea drumului, ai intra pe câmp, unde, cel mai probabil, te-ai răsturna cu mașina, însă există posibilitatea ca, dacă porți centura de siguranță, să scapi fără vătămări grave”, preci-zează polițistul.Au pățit-o zeci de persoane în ultimii ani. Ultima tragedie de acest gen s-a petrecut sâmbătă, pe DN22 C, în dreptul localității Nisipari. Lucica Filote, de 20 de ani, conducea un Volkswagen Golf pe DN 22C, dinspre Poarta Albă către Castelu. La un moment dat, ajungând în dreptul localității Nisipari, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens unde s-a izbit violent de un copac. În urma impactului, șoferița și pasagerul din dreapta, Mihai Spirolari, iubitul fetei, în vârstă de 26 de ani, au murit pe loc.Se îndrepta spre propria-i nuntă și a ajuns… în pământMihaela Minea, de 23 de ani, se afla într-un autoturism Opel, cu care se deplasa, pe 20 septembrie 2009, dinspre Ciocârlia spre Cobadin. Tânăra se dusese la coafor și se pregătea de propria-i nuntă. Aceasta se afla în mașină împreună cu șoferul, George Bădilă, de 25 de ani, din Ciocârlia, prieten cu ginerică. Acesta a încercat să depășească o autouti-litară de transport marfă. El a forțat însă depășirea și, văzând că din față venea un autoturism, a încercat să intre la loc, în spatele autoutilitarei, dar nu a mai reușit, mașina intrând în coliziune cu aceasta. Ulterior, cele două vehi-cule au ieșit în afara șoselei și s-au izbit de un copac de pe margi-nea drumului. În urma impactului, viitoarea mireasă, aflată pe locul din dreapta față, a murit pe loc.Patru persoane au murit carbonizateO altă tragedie s-a petrecut pe 9 mai 2008, pe drumul dintre Tuzla și Costinești. Totul s-a întâmplat după ce șoferul a pierdut controlul volanului, a retezat un pom de pe marginea drumului, după care mașina în care se aflau cinci persoane s-a răsturnat și a luat foc. Impactul deosebit de violent cu un copac de pe marginea drumului a deschis porțile iadului. Patru din cele cinci persoane aflate în autoturism nu au reușit să iasă la timp din mașina care a fost cuprinsă de flăcări.O studentă beată și-a omorât doi prieteniÎn noaptea de 28 spre 29 no-iembrie 2007, șapte studenți la diferite facultăți din Constanța s-au înghesuit într-un autoturism Range Rover și au pornit să petreacă în cluburile din stațiunea Mamaia, până târziu în noapte. În jurul orei 2,30, ei s-au decis să se întoarcă la hotelul unde erau cazați, însă, dată fiind viteza mare și faptul că șoferița, Elena Purdel, consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, într-unul din sensurile giratorii tânăra a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a intrat pe contrasens. Probabil, pentru a evita impactul cu o altă mașină, fata a tras de volan, iar Range Rover-ul s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. În urma impactului, Alexandru Marin, de 19 ani, din Tulcea, și Daniel Vasile Panait, de 20 de ani, din Călărași, doi dintre pasagerii din mașină, care stăteau unul în brațele celuilalt pe locul din dreapta spate, și-au pierdut viața. Alexandru Păun Ivan, un alt pasager, a decedat patru zile mai târziu, la Spitalul Militar Central.Copacii consolidează solulSituația, ce poate scăpa ușor de sub control, este complicată. Ar lua ani întregi ca autoritățile să taie toți pomii de pe marginea dru-murilor. În plus, șoselele extrem de prost construite ar avea de suferit. Aproape toate drumurile construite înainte de 1989 au fost făcute de mântuială, nu s-a ținut cont de natura terenului și s-a turnat doar un strat de asfalt. Pomii au fost puși pe marginea drumu-rilor pentru a susține șoselele extrem de prost executate.„Latura benefică este faptul că acești copaci consolidează solul pe care sunt aplicate straturile de asfalt, iar pe timpul iernii delimitează carosabilul. Ideală este pădurea de arbuști, pentru că aceștia nu au trunchiul gros, iar pe timp de iarnă pot acționa ca o perdea protectoare, însă nu mențin rigiditatea solului de sub asfalt”, afirmă Ciprian Sobaru.