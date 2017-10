Controversa cannabis! De ce trag constănţenii "iarbă"

Controversa cannabis! De ce trag constănțenii "iarbă"

Cannabisul este de departe cel mai consumat drog, atât la nivel național, cât și la Constanța. După ce anumite state au luat decizia de a legaliza și a decriminaliza consumul de marijuana, în România au fost inițiate mai multe petiții, vocile pro legalizare făcându-se din ce în ce mai auzite.Poziția statului român în această chestiune a fost una fermă, de a nu schimba nimic în ceea ce privește cannabisul. Șeful Agenției Naționale Antidrog, chestorul Sorin Oprea, a transmis un mesaj prin care a lăsat să se înțeleagă că folosirea cannabisului în scop medicinal se poate realiza.Chestorul Oprea a vorbit, la Constanța, despre posibilitatea legalizării cannabisului în România, atât cel pentru consumul propriu, dar și despre cel medical.„În România, trebuie să avem în vedere un lucru care vine dintr-o istorie a unei țări care nu are cultură și tradiție în consumul de droguri. De aceea, cred că ar trebui să dezbatem la nivelul societății românești unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui fenomen. Din punctul de vedere al Agenției Naționale Antidrog, folosirea cannabisului în scop medicinal se poate realiza sub control medical și după cercetări foarte bine documentate. Doar medicii sunt cei care pot da girul folosirii unei astfel de substanțe pentru tratarea unei boli”, a declarat șeful Agenției Naționale Antidrog.Va fi legalizat cannabisul?Cât despre posibilitatea ca „iarba” să fie legalizată pentru consum propriu, specialistul antidrog a făcut referire la rezultatele cercetărilor realizate de institute din SUA și Australia pe acest drog de tip fizic și psihic, ținând să precizeze că, indiferent de câți bani ar putea fi obținuți în urma legalizării, acest lucru nu poate fi comparat cu sănătatea populației.„În momentul de față, dezbaterea poate continua, dar cred că o soluție este aceea de a folosi în scop medical ceva ce este benefic sănătății. În rest, atât legalizarea, cât și decriminalizarea pot fi elemente care generează discuții și dezbateri. Sunt foarte mulți cei care cantonează pe acest domeniu și spun că banii ce s-ar putea obține în urma legalizării cannabisului ar putea fi folosiți în alte scopuri. Eu vă spun că sub nicio formă nu se poate pune în balanță nicio sumă de bani cu viața și sănătatea oamenilor”, a adăugat Sorin Oprea.„Sentimentul nu se poate explica, este unul ciudat“Consumatorii de droguri nu ar trebui să se bucure de o eventuală legalizare a marijuanei medicinale, întrucât aceasta va fi eliberată doar pe bază de prescripție medicală, după atente verificări efectuate de cadrele medicale.Cei care consumă droguri în prezent spun că tentația este mare, iar sentimentul este inexplicabil. Puțini, însă, reușesc să renunțe la acest viciu prin propriile forțe.„Am încercat să consum droguri și cred că mulți au încercat. Cel mai mult am consumat droguri precum etnobotanicele, mai puțin prafuri, dar m-am oprit la timp. Preferam etnobotanicele, pentru că erau cele mai ieftine. Sentimentul nu se poate explica, este unul ciudat”, a declarat Marian D., un consumator de droguri.Anturajul, principalul factor de consum al drogurilorCel mai consumat drog la nivel național este cannabisul, urmat de etnobotanice, ecstasy și heroină. Conform legislației actuale, drogurile sunt împărțite în droguri de risc și droguri de mare risc, iar în funcție de această clasificare, pedepsele diferă. Legea pedepsește cultivarea, producerea, fabricarea, ex-perimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, punerea în vânzare, livrarea cu orice titlu, transportul, procurarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, cu închisoare de la 2 la 7 ani.„Ca taximetrist vezi multe, sunt cazuri și cazuri. Nu poți să știi care e destinul. Unii scapă, alții nu. Cred că, în primul rând, anturajul este cel care te îndeamnă să faci asta. Prima dată încerci de curiozitate, iar a doua oară este prea târziu. Mulțumesc lui Dumnezeu, eu am 31 de ani, sunt curat și nu am avut nicio problemă de acest gen”, a precizat Radu B., taximetrist constănțean.