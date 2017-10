Control la bişniţarii de ţigări din Constanţa şi Mangalia

1

CONTARBANDA CU TIGARI IN MANGALIA

Veni-ti va rog pe strada Ion Creanga sa vedeti cite persoane de etnie roma stau pe niste scaunele mici si au niste sacose linga ele, in care au tigari. Politia din Mangalia mai trece pe strada Ion Creanga doar ca sa mai fumeze si ei niste tigari netimbrate. Acelasi lucru se intimpla si in fata fostului restaurant Bulevard , tot in Mangalia. Va garantez ca daca s-ar face o razie (bineinteles de catre niste politisti veniti din alta localitate) ar fi confiscate mai mult de 4800 de tigarete, si cu niste perchezitii domiciliare cine stie?