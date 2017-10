Control în trafic. Are voie poliţistul să vă oprească „fără motiv“?

Control în trafic. Are voie polițistul să vă oprească „fără motiv“?

Atunci când sunteți oprit în trafic de polițistul de la Rutieră, trebuie să știți că omul legii trebuie să respecte anumite reguli, care țin atât de conduită cât și de respectarea procedurilor legale. Pe de altă parte, rutieriștii au și o serie de drepturi, astfel încât pot să vă tragă pe dreapta și fără vreun motiv.Pentru că în presa centrală au apărut tot felul de speculații cu privire la ce are dreptul sau nu polițistul rutier, oamenii legii din Constanța au ținut să lămurească aceste aspecte.Cea mai întâlnită nelămurire a cetățenilor este „De ce m-a oprit polițistul fără motiv?”. Ei bine, rutieriștii nu au nevoie de un motiv pentru a vă opri în trafic. De asemenea, aceștia nu trebuie să vă arate niciun plan de lucru sau registru și nici să prezinte imaginile cu radarul.Ce obligații are rutieristulPolițistul rutier trebuie să se legitimeze, să îi comunice șoferului motivul opririi, după care va întocmi documentele de constatare, dacă este cazul, și va solicita conducătorului auto să rămână în mașină. „Dacă șoferul manifestă intenția de a coborî cu scopul de a veni la autovehiculul poliției, polițistul va insista ferm să rămână în autovehicul până la terminarea procedurii de completare a documentelor de constatare”, se arată în regulamentul polițiștilor.„Polițistul rutier are, la intrarea în tură, un registru în care completează datele în fiecare zi. Există un singur registru, așa că nici dacă s-ar vrea nu ar putea ca polițistul să mear-gă pe teren cu registrul după el. Acesta nu are obligația decât de a se legitima și de a-i spune conducătorului auto motivul opririi. Acesta poate fi chiar și un control de rutină, sens în care conducătorul auto trebuie să se conformeze și să prezinte documentele”, au precizat reprezentanții Serviciului Rutier Constanța.De asemenea, polițistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum și identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflați în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârșirea unei fapte de natură contravențională sau penală. Refuzul șoferului de a se conforma se sancționează cu amendă și reținerea permisului de conducere pe o perioadă de 90 de zile.Cum te oprește polițistul în trafic?În ceea ce privește modalitatea de oprire a autovehiculelor, agentul trebuie să aleagă un loc adecvat, astfel încât să permită poziționarea mașinilor în afara părții carosabile, în parcări sau alte spații în care nu se stânjenește circulația. Pentru a opri un autoturism, polițistul va efectua semnalul de oprire regulamentar cu brațul, pe timp de zi, iar pe timp de noapte, cu bastonul reflectorizant sau a unui dispozitiv cu lumină de culoare roșie. În ambele cazuri, poate folosi fluierul. Pe autostrăzi, agenții rutieri trebuie să efectueze semnalul de oprire exclusiv din autovehiculul poliției, iar șoferul este invitat să urmeze mașina poliției până în prima parcare, unde se trece la executarea controlului propriu-zis.RadareAutovehiculul pe care este montat sistemul de radar poate fi folosit atât ziua, cât și noaptea, din mers sau în staționare.Polițistul rutier trebuie să ia măsuri de sancționare împotriva tuturor abaterilor filmate, prin întocmirea procesului verbal de contravenție, chiar și în lipsa conducătorului auto.De reținut este faptul că nu este necesar ca autoturismul pe care este montat aparatul de măsurare a vitezei să fie inscripționat. De asemenea, nu este necesar să fie poziționat într-o anumită manieră, în condițiile în care se respectă regulile de circulație.