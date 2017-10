Controale în trafic pe A2, între Constanţa şi Bucureşti

Controale în trafic pe A2, între Constanța și București

Polițiștii rutieri ai Secției de Poliție Autostrăzi au acționat, timp de două zile, pe autostrada București - Constanța, pentru prevenirea accidentelor de circulație, fluidizarea traficului și menținerea unui comportament civilizat în trafic al conducătorilor de autovehicule.Polițiștii au urmărit depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, nu folosesc centura de siguranță sau conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, polițiștii au aplicat 128 de sancțiuni contravenționale, dintre care 44 pentru depășirea regimului legal de viteză, 34 pentru nepurtarea centurii de siguranță, două pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor, una pentru consum de alcool și 30 pentru alte abateri de la normele rutiere. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiști este de 52.900 de lei. De asemenea, au fost reținute patru permise de conducere și două certificate de înmatriculare.Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române recomandă tuturor participanților la trafic să țină seama, pe timpul deplasării spre/dinspre litoral sau spre/dinspre zonele montane, de recomandările polițiștilor rutieri în caz de trafic aglomerat, pe drumurile naționale și pe autostrăzi, precum și de avertizările meteorologice de vreme caniculară. În caz de trafic aglomerat, adoptați o manieră prudentă de conducere, fără bruscarea comenzilor vehiculelor și efectuați fiecare manevră doar după o temeinică asigurare, evitând efectuarea depășirilor care, în condițiile unui trafic rutier aglomerat se dovedesc extrem de periculoase.Nu vă urcați la volan, dacă ați consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice trebuie să știe că riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării permisul este reținut fără drept de circulație.Respectați regimul legal de viteză, întrucât viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România.Circulați cu viteză adaptată permanent condițiilor concrete din trafic, în special când se circulă în coloană. De asemenea, pentru un plus de siguranță, se impune și mărirea distanței în mers între vehicule. Respectați-vă partenerii de drum, păstrați-vă calmul și nu uitați politețea rutieră!Și pietonilor li se recomandă să-și sporească atenția, să evite pe cât posibil folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor și să procedeze la efectuarea acesteia numai după ce sunt siguri că se poate face în condiții de siguranță.