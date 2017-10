Controale în trafic la Constanţa şi amenzi de până la 18.000 de lei!

2

Transport

Puteti sa faceti mii de controale, soferii de pe ruta Murfatlar-Constanta fac ei pe dracu in patru si tot se strecoara in trafic cu masinile full de calatori, vorbesc la telefoanele mobile, fumeaza in timp ce conduc si se anunta unii pe altii daca sunt controale, vorbesc urat cu calatorii, le obliga pe taxatoare sa nu dea bilete la toti calatorii pentru a le iesi si lor putina spaga acolo pentru buzunarele lor (ex.: sofer Solzaru Florin de pe CT-12-EVL), se fugaresc in trafic unii pe altii sa nu cumva sa ia calatori din statii unul mai mult decat altul... efectiv traim clipe de cosmar cu soferii de pe aceasta ruta...