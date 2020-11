CONTROALE în SPITALELE din Constanța, pentru a preveni o tragedie precum cea din Piatra Neamț!

Pompierii constănțeni vor desfășura, în perioada imediat următoare, ample controale în spitalele din județul Constanța, pentru a verifica instalațiile electrice și măsurile luate pentru prevenirea incendiilor. Măsura este luată după ce, sâmbătă seara, 14 noiembrie, în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț a avut loc o tragedie de proporții: în urma unui incendiu au murit zece pacienți intubați, iar un medic, care a sărit în foc să-i salveze, se zbate între viață și moarte.Din primele cercetări, incendiul de la spitalul din Piatra Neamț a izbucnit din cauza unei improvizații la instalația electrică, suprasolicitată în această perioadă de tratare a pacienților COVID 19.„În săptămâna 15-29 noiembrie, Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța va desfășura acțiuni de control la spitalele din întreg județul. Vor fi verificate următoarele aspecte: funcționalitatea instalației de semnalizare/avertizare in caz de incendiu; hidranți interiori/exteriori; instalațiile electrice; partea de evacuare in caz de incendiu (cai de evacuare, iluminat cai de evacuare in condițiile circuitului epidemiologic). Totodată cadrele inspectoratului vor verifica partea de instructaj în domeniul situațiilor de urgență, precum și procedurile de evacuare.Scopul acestor activități este de a pregăti personalul unităților spitalicești, obiective importante din competența inspectoratului, unde, zilnic, sunt îngrijite sute de persoane și oricând pot apărea diverse situații de urgență, precum și de a preveni evenimente neplăcute”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea.