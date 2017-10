Contrafacerile, printre preferinţele românilor de rând

Contrafacerile, printre preferințele românilor de rând

În urma evaluării realizate de experți ai Comitetului European pe Probleme de Criminalitate pe linia măsurilor luate în domeniul combaterii spălării banilor și produselor contrafăcute, România a fost apreciată ca fiind un „factor important în lupta internațională împotriva contrafacerilor”. Printre motivațiile incluse în această evaluare - prezentată sub egida Consiliului Europei și publicat la Strasbourg - se regăsește și aceea că România a adoptat cadrul legislativ necesar luptei împotriva contrafacerilor, iar acțiunile întreprinse de autoritățile române au condus la scăderea acestui tip de criminalitate. Poliția de Frontieră Română este nominalizată în mod distinct în documentul european, cu aprecieri pozitive pentru modul cum a acționat în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, fiind prezentate și trei dintre cele mai importante cazuri înregistrate în anul 2007. Peste 100 de milioane de lei, în produse contrafăcute În anul 2007, au fost depistate bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 130 milioane lei; în luna ianuarie 2008, valoarea contrafacerilor se ridica la aproximativ 6 milioane lei. Polițiștii de frontieră, în colaborare cu lucrătorii vamali, au depistat anul trecut bunuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală a căror valoare totală, dacă ar fi fost comercializate la prețul produselor originale, este de aproximativ 129.920.000 lei. Descoperirile au constat în: 20.508 (CD-uri și DVD-uri) piratate, fiind confiscată și aparatura folosită la producerea lor; 704.465 articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și lenjerie contrafăcute; 23.336 parfumuri contrafăcute; 527.720 pachete țigări contrafăcute; 6.672 componente auto contrafăcute; 12.506 litri alcool contrafăcut; 58.905 accesorii GSM contrafăcute; 6.516 articole sport contrafăcute; 1.545.700 articole sanitare; 72.500 brichete; 32.082 bucăți alte produse (ceasuri, jocuri, tocuri ochelari). Încălțăminte sport de șase milioane de euro De la începutul anului 2008 și până în prezent, valoarea totală a mărfurilor contrafăcute depistate se ridica la 5.885.840 lei, acestea constând în: CD-uri și DVD-uri (2.360 buc.), LSD (19.248 buc.), articole electronice si electrice (11 buc.), încălțăminte (9.428 perechi), articole de vestimentație (58.428 buc.) etc. Din analiza fenomenului infracțional, rezultă că rutele folosite pentru introducerea mărfurilor contrafăcute în România sunt, pentru textile: China - România - pe mare; China - R. Moldova - România; Turcia - Romania; Turcia - România - R. Moldova; pentru CD-uri si DVD-uri: R. Moldova - România; pentru țigări: Transnistria, Belarus, Federația Rusă și R. Moldova - România - țări UE; China, Hong Kong - România - țări UE; România - țări UE. De asemenea, produsele cel mai frecvent falsificate sunt cele cu valoare adăugată mare și o rată ridicată a vânzărilor (produse cosmetice, piese de schimb auto, produse petroliere, pietre prețioase, produse din sticlă, produse ceramice, textile, încălțăminte sport, ceasuri, software, telefoane mobile, monedă). Din punct de vedere al cetățeniei făptuitorilor, ei provin din România, China, Turcia, Bulgaria, R. Moldova etc.