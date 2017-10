Contrabanda cu ţigări, în floare în judeţul Constanţa

1

Mana-n mana

Eu cred ca Politia Nationala, Politia Locala, Politia de Frontiera, VAMA, ANAF, etc. lucreaza mana in mana cu contrabandistii. Altfel cum se explica tiganii care vand liberi si nestingheriti tigari in Piata Tomis III ? Nu-i vede si nu-i intreaba nimeni ? Tigari, tigari...