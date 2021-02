Contrabanda cu țigări, în cădere liberă! Vameșii sunt premiați, cresc veniturile pentru stat!

Studiile pe piața de consum a țigaretelor arată că începutul anului 2021 a venit cu o nouă scădere a contrabandei. „În ianuarie 2021, piața neagră a înregistrat cea mai mare scădere în regiunea sud-vest. Cu toate că în nord-est comerțul ilegal a scăzut până la 22,3%, regiunea continuă și în ianuarie să dețină cea mai mare pondere a produselor provenite din contrabandă, comparativ cu restul zonelor țării. Creșteri semnificative sunt notate în sud-est și nord-vest”, a afirmat Marian Marcu, director general Novel Research. „Pe fondul scăderii contrabandei, statul român a făcut anul trecut mai mulți bani din comerțul legal cu țigarete", a declarat Ileana Dumitru, reprezentant British American Tobacco. „Ne bucurăm că am reușit ca acest nivel minim record al contrabandei cu țigarete, de sub 10%, să se mențină pe tot parcursul anului 2020 și iată, și în ianuarie 2021. Recent, 16 funcționari vamali au fost premiați cu certificate de merit emise de Organizația Mondială a Vămilor, în semn de apreciere pentru activitățile care au susținut promovarea valorilor și culturii organizației și sprijinul oferit în perioada pandemiei”, a declarat directorul general al Direcției Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.