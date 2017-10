Constănţenii, sub teroarea motocicliştilor

Constănțenii, sub teroarea motocicliștilor

Tot mai mulți constănțeni reclamă la Poliție, Prefectură, Primărie, chiar și la Consiliul Județean că nu mai pot dormi noaptea în casă din cauza zgomotelor produse de motocicliști. Sute de astfel de sesizări au fost înaintate către autorități, însă nimeni nu se încumetă să ia vreo măsură. După căderea nopții, pe răcoare, când străzile Constanței se curăță de furnicarul de autoturisme, își fac apariția stăpânii motoarelor, ai cailor putere, acei băieți și fete cărora le clocotește adrenalina în vene zguduind liniștea și somnul unui oraș întreg. Pe principalele artere ale orașului, își aleargă motocicletele cu sute de kilometri la oră, producând zgomote asurzitoare. Îi auzi de la kilometri distanță, știi că vin, îi simți cum se apropie, te repezi să închizi ferestrele, dar parcă niciodată nu ești destul de pregătit pentru a-i contracara. Copilul îți tresare din somn și începe să plângă, câinele se sperie și începe să latre de sub pat, alarmele mașinilor parcate în fața blocului încep să zbiere. Scoți capul pe fereastră să zbieri și tu la indivizii respectivi, însă nu mai ai la cine. Sunt duși departe. Este rândul altui cartier să se trezească la 2 dimineața sub acompaniamentul eșapamentelor de Honda, Kawasaki sau Suzuki. Dacă ar ști băieții ăștia câte înjurături, blesteme și acatiste își iau ei în fiecare noapte… Poliția constată, dar nu intervine Poliția Rutieră Constanța recunoaște că primește foarte multe plângeri din partea cetățenilor în legătură cu zgomotele produse de motocicliști, însă nu poate lua foarte multe măsuri, deoarece instituția duce lipsă de personal. Mai mult, pentru a lua măsuri împotriva celor care poluează fonic, trebuie să colaboreze cu Registrul Auto Român, singurii care au aparate de măsurat. „Sesizări în legătură cu motocicliștii se primesc nu numai la noi. Am înțeles că și Primăria și Consiliul Județean au foarte multe plângeri înregistrate. Însă, din păcate, e foarte greu să intervenim. E greu să probezi că ei produc acel zgomot dacă în momentul acela polițistul nu e la fața locului. Iar ei își ambalează motoarele pe distanțe mici. Trebuie să te afli exact acolo, pe porțiunea aia de drum, pentru a-l amenda și a-i ridica certificatul de înmatriculare pentru defecțiunea de la tobă sau motor. Pentru că cele mai multe motociclete sunt modificate, li se scot tobe, pentru a face acel zgomot și pentru a fi mai puternice”, ne-a declarat subinspector Marius Ghiță, purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța. Polițiștii spun însă că deficiențele trebuie constatate cu ajutorul unui aparat de măsurat pe care numai RAR-ul îl are. Așa că pentru a-i pune la punct pe rebelii pe două roți, oamenii legii trebuie să facă acțiuni tematice cu reprezentanții Registrului Auto. Ceea ce nu se prea întâmplă deloc. Motivul? Deși produc disconfort locuitorilor orașului, aceste motociclete nu sunt considerate de polițiști și RAR pericole pentru siguranța cetățeanului. Astfel, reprezentanții celor două instituții se axează pe controale în trafic pentru depistarea autovehiculelor care prezintă deficiențe majore, din cauza cărora se pot produce accidente rutiere grave. Însă, după cum spune subinspectorul Marius Ghiță, principalul motiv pentru care nu se fac astfel de controale tematice îl reprezintă lipsa de personal. „Toată problema pleacă de la personal. Dacă am fi avut suficienți oameni, am fi făcut câteva echipe cărora le-am fi dat sarcini precise - motocicletele. Însă, pe cei puțini pe care îi avem, preferăm să îi trimitem în locurile cu probleme, să îi scoată din trafic pe cei care reprezintă un pericol public asupra participanților în trafic”, a mai adăugat Marius Ghiță. Însă, polițiștii nu exclud ca pe viitor să organizeze acțiuni pentru depistarea motocicletelor care nu corespund normelor tehnice. Cei prinși cu modificări sau defecțiuni vor fi amendați cu 300 de lei, li se va reține certificatul de înmatriculare, ceea ce înseamnă vizita la RAR și cheltuielile de rigoare. Trebuie avertizați că la RAR nu vor găsi prea multă înțelegere, deoarece directorul instituției, Tudorel Calapod, se numără printre mulții constănțeni exasperați de zgomotul motocicliștilor. „Te scoală și din mormânt“ „Polițistul trebuie să îl oprească, să îi ia talonul și să îl trimită la noi la RAR. Vom avea grijă să îl liniștim noi, altă dată să nu mai trezească jumătate de oraș”, avertizează șeful RAR Constanța. Tudorel Calapod spune că este de datoria poliției să intervină deoarece acești motocicliști circulă cu viteze foarte mari, iar zgomotul este produs tocmai de turația motorului. „Dacă ar merge cu 50 km/h, cum spune legea, nu ar mai face atât zgomot. Dar când zboară cu peste 100 km/h și dacă mai are și tobele scoase, atunci te scoală și din mormânt. Asta e cauza. În primul rând viteza, apoi modificările aduse de ei. Pentru ambele, polițistul este singurul care îl poate opri. Îl trimite apoi la noi, îi verificăm tobele, vedem dacă respectă cartea tehnică și luăm măsurile de rigoare. Motocicleta poliției de ce nu face asemenea zgomot? Pentru că are toate echipamentele pe ea. Ăștia scot tobele ca să fie motorul mai puternic, ca să se facă auziți. Dar dacă îi obligăm să le pună la loc, o să vedeți că nu mai fac zgomot. Dar nici motocicleta nu mai are zvâc”, ne-a declarat Tudorel Calapod. Directorul RAR recunoaște că se fac controale în trafic împreună cu poliția, însă ele nu vizează în mod special motocicletele. „Facem controale, însă nu neapărat pe motociclete. Noi vizăm siguranța rutieră în primul rând, să micșorăm numărul accidentelor și să reducem poluarea”. Viteza excesivă Pe lângă disconfortul fonic pe care îl produc, polițiștii spun că motocicliștii sunt și foarte haotici în trafic. „Viteza excesivă este principala cauză a accidentelor în care sunt implicați motocicliști. Dacă ar merge și ei regulamentar, s-ar obișnui lumea cu ei în trafic. Însă ei nu asigură ordinea pe stradă, sunt haotici în trafic. Schimbă benzile, se strecoară, accelerează foarte puternic. E greu să circuli la volanul unei mașini știind că ai în preajmă asemenea motocicliști. Sunt foarte mulți care dau vina pe șoferi, că nu se asigură, că nu îi respectă în trafic. Însă vina este a lor din cauza vitezei foarte mari cu care circulă. De multe ori nu ai timp nici măcar să îi vezi”, spune subinspectorul Marius Ghiță.