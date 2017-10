Constănţenii, speriaţi de sirenele care au răsunat în tot oraşul

Constănțenii, speriați de sirenele care au răsunat în tot orașul

Ştire online publicată Miercuri, 18 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Inspectoratul de Protecție Civilă a făcut o extindere cu încă patru sirene, pe lângă cele zece existente. Sistemul care alarmează populația în diferite situații de pericol a fost verificat, ieri dimineață, timp de câteva secunde. Singura problemă a fost aceea că mulți constănțeni s-au speriat și au fost luați prin surprindere, crezând că este vorba de ceva serios. Spaima acestora a fost urmată de mai multe apeluri către 112. Într-un final, situația s-a lămurit și, potrivit legii, probele acestui sistem nu trebuie anunțate atunci când verificarea durează până la cinci secunde.„La o verificare de 3-5 secunde, nu suntem obligați să facem acest lucru, dar întotdeauna am făcut chestia asta, am atenționat înainte. Noi am bănuit că va fi gata joi sau vineri această operațiune, dar firma care a montat sirenele se afla în zonă și am cerut aprobările pentru a fi montate cât mai repede”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ștefan Taran, șeful Inspectoratului de Protecție Civilă Constanța.