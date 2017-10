Constănţenii se droghează cu „mătase de porumb“

Constănțenii se droghează cu „mătase de porumb“

În Constanța nu există culturi spontane de cânepă indiană, din care se produce cannabisul. De aceea, nu de puține ori, amatorii și-au îndreptat atenția spre cânepa sălbatică, ce crește din belșug în spatele blocurilor, pe marginea drumurilor sau în grădini, printre zarzavaturi. Chiar dacă nu are același efect narcotic, polițiștii o găsesc, în mod frecvent, în buzunarele tinerilor de pe plajă.Constănțenii se alarmează când observă pe terenul din spatele blocului, pe marginea drumului sau în grădina personală, tufe de cânepă. Le analizează, le întorc frunzele pe o parte și pe alta și se întreabă de care specie este, indiană - din care se obține canna-bisul - sau tehnică, exploatată în trecut din belșug, pentru industrială textilă. Unii se grăbesc să rupă tufele, alții îi alertează pe polițiștii de la Crimă Organizată.Potrivit oamenilor legii, în Dobrogea nu sunt culturi spontane de cânepă indiană, date fiind condițiile de mediu. Nu înseamnă însă că cetățenii nu trebuie să mai sesizeze autoritățile când desco-peră o tufă suspectă.„Cânepa indiană, din care se extrage substanța cu acțiune narcotică diferă de cea tehnică, are nevoie de condiții speciale pentru a fi cultivată, de umiditate și căldură. Dacă ar apărea pe toate drumurile, de ce ar mai investi producătorii mii de euro pentru solare, neoane pentru a crea condițiile necesare? În județul nostru este întâlnită cânepa sălbatică sau cea tehnică. Este, însă, foarte bine că opinia publică ne sesizează, ne bucură acest aspect. Înseamnă că oamenii sunt vigilenți. Iar noi răspundem de fiecare dată cu promptitudine și ne deplasăm la fața locului, pentru a face verificări”, a afirmat comisarul șef Aurelian Pavel, șeful Crimei Organizate Constanța.Cum deosebești cânepa indiană de cea sălbaticăPrincipala caracteristică ce diferențiază cele două specii este aspectul: cânepa indiană este de talie mică (până în jur de un metru) și cu o coroană bogată; spre deosebire, cânepa sălbatică este înaltă și cu ramificații puține.Acțiunea narcotică este dată de substanțele produse de perișorii de pe suprafața frunzelor, de pe învelișul florilor sau de pe muguri. Conținutul în substanțe narcotice diferă foarte mult, cânepa sălbatică având o concentrație foarte scăzută, de până la 0,3%.Imitația de cannabis, la mare căutare pe litoralDeși cu o concentrație redusă de substanțe narcotice, cânepa sălbatică nu este ocolită de consumatorii de droguri. Ba din contră. Este preferată de tinerii cu posibilități reduse, care ajung în stațiunile din sudul litoralului, în timpul verii.„S-a întâmplat de multe ori ca producătorii să-i păcălească pe tineri, să le vândă cânepă sălbatică uscată drept cannabis veritabil. Cunoscătorii știu să facă diferența: cânepa indiană are un miros specific, în vreme ce aceea sălbatică miroase a iarbă. La fel și în ceea ce privește efectul produs: când fumezi cânepă sălbatică este ca și cum ai fuma mătase de porumb, te amețești foarte puțin”, a explicat comisarul șef Aurelian Pavel.Însă, mulți consumatori de droguri au început prin a fuma această buruiană. „În special cei care ajung prin stațiuni, încep să prepare țigări din tufele de pe marginea drumului”, a arătat polițistul. Chiar și așa, tot ajung în atenția polițiștilor, cel puțin până se demonstrează cu exactitate ce conțin substanțele pe care le fumează.Acesta este, de altfel, unul dintre motivele pentru care polițiștii îi încurajează pe oameni să sesizeze autoritățile când suspectează prezența cânepei.„Persoanele care găsesc această plantă în propria gospodărie au obligația să o distrugă, iar cea de pe domeniul public trebuie distrusă de administratorul zonei respective. Nu înseamnă însă că nu se mai poate cultiva cânepă tehnică. Cei interesați trebuie să se prezinte la Registrul agricol de la primării și să obțină o aprobare”, a completat polițistul.