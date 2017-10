CONSTĂNŢENII SE CALCĂ ÎN PICIOARE PENTRU A-ŞI SCHIMBA PERMISUL

Nebunia noului Cod Rutier

CONSTĂNȚENII SE CALCĂ ÎN PICIOARE PENTRU A-ȘI SCHIMBA PERMISUL

Noul cod rutier intră în vigoare de pe 19 ianuarie, aducând, odată cu el, o mulțime de schimbări. Majoritatea modificărilor aduse de noua lege le dau mari bătăi de cap constănțenilor. Auzind că, dacă va trece 19 ianuarie, vor putea să își schimbe permisul doar trecând pe la medic, mulți constănțeni au preferat să stea ore întregi la cozi interminabile, chiar dacă până la expirarea valabilității permisului mai aveau…ani buni! Iată care sunt principalele modificări și cum va arăta noul permis de conducere.Aglomerație de nedescris la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța. Constănțenii s-au adunat de dis de dimineață pentru a fi siguri că își reînnoiesc permisul fără a trece pe la medic. Sutele de oameni prezenți au format cozi de zeci de metri, iar interiorul sediului a devenit, dintr-o dată, neîncăpător.", a declarat comisarul șef Romeo Tecău,șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.Însă acest lucru n-ar fi o problemă, dacă șoferii și-ar prelungi permisul pe bună dreptate. Mulți dintre ei, însă, își reînnoiesc permisul chiar dacă mai au ani buni până le expiră valabilitatea. Motivul? Nimeni nu știe. "", afirmă George C., un constănțean ce a îndurat frigul și oboseala mai mult de patru ore.Scandalos este faptul că există persoane care își schimbă permisul, probabil, doar pentru amuzament. "", afirmă Romeo Tecău.Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța a prelungit programul de lucru cu publicul, de luni până sâmbătă de la orele 8.30 la 16.30.Atât forma, cât și informațiile permisului de conducere vor fi modificate începând cu 19 ianuarie 2013, astfel încât documentul să corespundă modelului european. În general, conținutul permisului este același, doar modul în care elementele sunt aranjate diferă puțin. Față de modelul actual, pe noile permise de conducere vor putea să apară informații despre problemele medicale ale conducătorului auto: dacă poartă ochelari sau lentile de contact, dacă are aparat auditiv, handicap locomotor sau proteză pentru unul sau mai multe dintre membre.În plus, pe noul permis auto vor fi notate restricțiile pe care deținătorul le are la condus, cum ar fi restricție la călătoria pe timpul zilei, restricție la călătoria pe o rază de X km de la locul de reședința a titularului sau doar în interiorul unui oraș, în perimetrul unei zone/regiuni, conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului, etc.", explică comisarul șef.Vechile permise de conducere rămân valabile până la expirarea perioadei lor de valabilitate, astfel încât șoferii nu trebuie să își schimbe actele odată cu apariția celor noi. Ei își vor păstra vechiul permis, urmând ca în momentul în care acesta expiră să li se elibereze documentul în noul format.