Constănţenii, neam de certăreţi! Creşte numărul reclamaţiilor la Poliţie

Constănțenii, neam de certăreți! Crește numărul reclamațiilor la Poliție

Numărul constănțenilor care își reclamă vecinii crește de la un an la altul. Cei mai mulți dintre reclamanți refuză să discute și să ajungă la un consens cu cei pe care-i reclamă și ajung astfel la Poliție cu plângeri, scrisori și petiții, care se lasă cu multe verificări și cercetări din partea oamenilor legii, iar acest lucru îi împiedică pe polițiștii de proximitate să monitorizeze permanent raza teritorială pe care o au în grijă.Indiferent de motivul reclamației sau de gravitatea problemei, constănțenii încă își mai reclamă vecinii și aleg astfel să lase polițiștii să le rezolve nemulțumirile. Totuși, există și cazuri care se soluționează prin împăcarea părților, înainte de a se ajunge în fața unui procuror sau a unei instanțe. De aceea, oamenii legii le recomandă constănțenilor să fie mai toleranți și să apeleze mai puțin la Poliție.„De la an la an, numărul plângerilor referitoare la constănțenii care își reclamă vecinii este mai mare. Unele se concretizează în plângeri penale, acele dosare penale cu autor cunoscut, care sunt de la amenințări, loviri și alte violențe, care, de obicei, se soluționează prin împăcarea părților, deoarece oamenii au acea frică a de fi cercetați penal, de a ajunge în fața unui procuror sau în fața unei instanțe și atunci mai lasă de la ei. Mai sunt și reclamațiile care nu au caracter penal, acele scrisori și petiții care sunt, din păcate, într-un număr foarte mare, de la an la an mai multe și care necesită multe verificări din partea polițiștilor. Am prefera ca oamenii să se înțeleagă mai bine între ei, să fie mai toleranți și să apeleze mai puțin la Poliție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Iulian Mândruță, șeful Compartimentului de Poliție de Proximitate din cadrul Serviciului de Ordine Publică.105 polițiști de proximitate în județÎn județul Constanța, există, în prezent, 105 polițiști de proximitate, dintre care 65 sunt doar în municipiul Constanța. Aceștia au rolul de a desfășura activități cu caracter preventiv, de a informa persoanele din raza teritorială cum ar trebui să acționeze în diferite situații, de la furt și până la abuz fizic sau verbal, dar și de a comunica atât cu cetățeanul, cât și cu celelalte instituții publice pentru soluționarea cât mai rapidă a unor cazuri. Unul dintre cele mai importante roluri ale unui polițist de proximitate este de a comunica cu cetățenii și de a-i consilia.„La polițiștii de ordine publică ajung reclamațiile, pe care le citesc, le soluționează, iar apoi le trimit polițiștilor de proximitate să le rezolve. Deși unii s-au mai retras din activitate și au venit alții în locul lor, pot spune că numărul polițiștilor de proximitate este de 105 pe județ, dintre care 65 sunt în Constanța. Nu stăm rău la acest aspect, dar, din păcate, această activitate de cercetare penală, care are la bază reclamațiile oamenilor, presupune timp de soluționare, iar astfel munca polițistului de proximitate pe teren riscă să fie diminuată. Oamenii ar putea găsi soluții și astfel nu ar mai fi nevoiți să ajungă imediat la Poliție, adică sunt numeroase reclamații care nu prezintă gravitate și care se pot soluționa înainte de a ajunge la noi. De aceea, eu le recomand constănțenilor să încerce să ajungă la un consens. Ei se pot adresa polițistului de proximitate, îi pot comunica acestuia că au o problemă, iar polițistul îi poate consilia. Majoritatea oamenilor se înțeleg până la urmă, deci nu e nevoie de audieri și de timp irosit, când ne putem înțelege din fază preliminară. Mulți oameni nu cunosc legile și nu știu care e evoluția unui dosar penal. Scopul unui polițist de proximitate este să fie mai mult în stradă, nu prin birouri sau prin casele oamenilor”, a explicat comisarul șef Iulian Mândruță.