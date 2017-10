Constănţenii, „invitaţi de onoare” la Ziua Marinei

Constănțenii, „invitați de onoare” la Ziua Marinei

Reprezentanții instituțiilor ce organizează Ziua Marinei Române au susținut, ieri, o conferință de presă, în cursul căreia au anunțat programul manifestărilor ce vor avea loc în cele cinci zile de serbări. Practic, după cum s-a exprimat prefectul Dănuț Culețu, Ziua Marinei se întinde pe cinci zile, de vineri, 10 august, până miercuri, 15 august. „În acest an, am remarcat o colaborare mult mai bună decât în alte perioade, mai multe instituții urmând a lucra împreună pentru a transforma această sărbătoare într-o emblemă a orașului Constanța”, s-a arătat încântat Culețu. Un ochi aruncat rapid pe lista organizatorilor ediției din acest an întărește convingerea prefectului: Comandamentul Flotei, Instituția Prefectului Constanța, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Constanța, Administrația Porturilor Maritime SA, Autoritatea Navală Română, Administrația Canalelor Navigabile, Sindicatul Liber al Navigatorilor, Liga Navală Româ-nă, Direcția pentru Sport Con-stanța și Fundația Sportin au pregătit întreceri sportive, întreceri marinărești, marșuri, expoziții de tehnică militară etc. Vineri dimineață, va fi dat startul festivităților odată cu sosirea în Portul Militar Constanța a bricului „Mircea”, serbările urmând a fi încheiate, la miezul nopții de miercuri spre joi, 15-16 august, prin „retragerea cu torțe” pe traseul Platoul din fața Comandamentului Flotei - Piața Ovidiu - „Casa Albă”. Contraamiralul de flotilă Mircea Rusmănică, șeful Comandamentului Flotei, a anunțat că președintele Traian Băsescu și-a confir-mat participarea la Ziua Marinei, invitații fiind trimise și primului ministru Călin Popescu Tăriceanu, ministrului Apărării - Theodor Meleșcanu, parlamentarilor constănțeni, oficialităților locale etc. „Însă invitații de onoare sunt - și aș vrea să subliniația această chestiune când relatați despre Ziua Marinei - constănțenii și turiștii. Publicul va avea acces nerestricționat la manifestări, la defilări… noi vom organiza expoziții de tehnică militară, exerciții demonstrative ale scafandrilor, ale infanteriei marine. Publicul va putea urca pe navele ancorate în dana militară. Noi așteptăm cel puțin 10.000 de spectatori“, a precizat c-amiral Rusmănică. Distrugător american, în linie cu navele românești Șeful Comandamentului Flotei a dezvăluit că, pentru prima oară în istorie, o navă străină va participa la Ziua Marinei Române. „Este vorba de un distrugător american, care va fi în linie cu fregatele noastre. De asemenea, elicopterul naval al distrugătorului va executa un exercițiu împreună cu noul elicopter PUMA NAVAL din dotarea Forțelor Navale Române. În plus, un pluton de militari americani va defila în rând cu militarii români”, a menționat Rusmănică. În ceea ce privește fondurile destinate organizării Zilei Marinei, prefectul Dănuț Culețu a estimat la 18.000-20.000 euro cheltuielile legate de acest eveniment, în timp ce contraamiralul Rusmănică a precizat că „noi nu avem la dispo-ziție fonduri cu această destinație, așa că am pregătit Ziua Marinei ca un exercițiu. 