Constănţeni, vi se pregăteşte ceva! Iată ce EXPERIMENTE va face POLIŢIA PE LITORAL

Jafuri in Constanta

Oamenii legii in Constanta nu prea mai au cum sa te protejeze. Sunt putini, nu au bani, nu au autoritate...Legi sunt dar nu are cine sa le aplice. Atentie pentru turistii care stau in oras: Poarta 6, Far, Poarta 5, Abator, CET, Gara, Piata Chiliei, Capitol, peste tot. Se sparg maisi sau se vandalizeaza. Aici foarte putina lume munceste dar sunt masini foarte scumpe, multe din ele din activitati infractionale. Peste tot in Constanta vedeti grupari de indivizi care toata ziua stau in strada doar cu ochii la furat. Este o stare generalizata.