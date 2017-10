Constănţeni umiliţi de poliţişti. Cu ce se ocupă oamenii legii din Constanţa

3

112

Multumesc pentru recomandare, dar sa stiti ca am citit legea si in special imprejurarile in care se impune apelarea la Serviciul unic de urgenta 112. Drept exemplu, iata un articol redactat referitor la acest subiect: http://www.cugetliber.ro/stiri-eveniment-sunt-multe-apeluri-la-112-care-nu-au-de-a-face-cu-politia-223431. Iar daca dvs. considerati ca in exemplele pe care le-ati expus nu se impune solicitarea Politiei, in cazul acesta dati-mi voie sa ma indoiesc de calitatea dvs. de politist sau de faptul ca sunteti cunoscator al legislatiei care reglementeaza aceasta profesie! Daca este cum spuneti dvs., cui ne adresam cand in locuinta este un scandal si consideram ca ne este amenintata viata? Dar daca il vedem pe vecin ca a luat bata si ne ameninta? Dar daca, la ora 3.00 noaptea, este o namila de om la poarta noastra, intr-o avansata stare de ebrietate, care mai ca darama poarta si ameninta ca ne omoara?! Caci aceasta a fost situatia in acest caz! Ok, nu este de competenta 112, cum spuneti dvs. Atunci, cui ne adresam?! Ne facem dreptate singuri?! Nu, imi pare rau, dar dvs. nu ati inteles pentru ce este serviciul 112, consider eu. Sau este o tentativa de a minimaliza incidentul in ochii opiniei publice.