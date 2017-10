Constănţeni storşi de bani. Cum au dat lovitura falşi avocaţi, procurori şi medici

2

URA genetica împotriva aproapelui in kkpIYDAlismul pseudoreligios

http://www.evz.ro/in-atentia-primariei-sector-5-vizitati-ghetoul-amurgului.html --- in Rromarlania impute aerul si pământul cu prezenta hoitului sau ambulant, un porcdecaine rabiat pe nume F Kklinescu. Cica, e actor, sau kam așa ceva. Fiul unui securist-satanic ceaușist din Timișoara. La prezidențialele din 2000, dementul-diabolic a guițat, literal, la televizor, o Nebunie antologică anti peremist-vadimista: "Dacă Vadim va fi președinte, Amerikknarii vor bombarda Bucurestii, si vom ajunge sa mâncam șobolani morți din ruine". Numai in Rromarlania e posibil așa ceva. MORBUL autodistrugerii la Rromarlani a produs cele mai monstruoase apucături subumane! Iată ca Amerikknarii au OCUPAT, de facto, fosta Românie, si copiii au ajuns sa mănânce șobolani morți. Sub Fuhrerul JewhANUS. Romanul a fost băgat in pământ! De ""frății săi"