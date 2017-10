Constănţeni sclavi în ţări străine

1

Tot inainte

Ce inseamna asta ?! Pai asta inseamna ca regimurile de pana acum sunt complet falimentare si ca Romania a fost tradata sistematic de cei alesi, care au jurat dedicarea timpului lor in scopul binelui romanilor. De fapt este o mare tragedie,dar cum romanii sunt obisnuiti ca mereu sa apara inca ceva rau iar lucrurile bune se prefigureaza doar pentru lumea cealalta,nu iesim in strada,margem de pupam moaste si alegem mereu liderii cei mai prosti posibil.Romanii nu mai lupta pentru binele in tara lor iar afara iau tepe pentru ca fiind romani,se stie ca guvernul nu-i va apara in veci ,asa cum fac alte guverne pentru cetatenii lor. Se va schimba ceva? Nu !