Constănţeni dispăruţi fără urmă

Constănțeni dispăruți fără urmă

Polițiștii încearcă să dea de urma unui bărbat de 38 de ani, din localitatea Medgidia care a dispărut. Oamenii legii au fost anunțați că Daniel Nicolae a dispărut de pe 16 noiembrie și de atunci familia nu mai știe nimic de soarta lui.Semnalmentele bărbatului sunt: 1.65-1.70 metri înălțime, constituție astenică, păr blond și ochi albaștri. La momentul dispariției, bărbatul era îmbrăcat cu o geacă neagră din fâș, bluzon negru, blue jeans și pantofi sport albi. Ca și semne particulare, Daniel Nicolae are pe brațul drept în zona umărului un tatuaj ce reprezintă un corp de femeie și o inimă, pe brațul stâng în zona umărului un tatuaj ce reprezintă un cap de taur, iar deasupra arcadei ochiului stâng are o cicatrice.De asemenea, oamenii legii au dat în urmărire o adolescentă de 18 ani, din Hârșova. Luminița Asan a dispărut de la începutul lunii noiembrie. Semnalmentele tinerei sunt: 1.60-1.70 metri înălțime, 50-55 de kilograme, față ovală, ten măsliniu, păr negru și ochi albaștri. Familia nu a putut preciza cu ce era Asan Luminița îmbrăcată când a plecat de acasă. Oamenii legii spun că aceasta are o cicatrice la lobul unei urechi, urmare a smulgerii unui cercel.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu aceste persoane sunt rugați să contacteze Dispeceratul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, la numă-rul de telefon 0241.611.364, interior 20.005.