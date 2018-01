Constănţeni, căscaţi bine ochii! Cum să rămâi fără 20.000 de euro în doi timpi şi trei mişcări

Constănțeni, căscați bine ochii! Cum să rămâi fără 20.000 de euro în doi timpi și trei mișcări

Constănțenii care locuiesc la oraș sunt mai ușor de păcălit față de cei care stau în zona rurală, reiese dintr-o statistică oferită de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. În ultimul an, peste 100 de persoane au fost înșelate doar printr-o singură metodă, pe cât de populară, pe atât de eficientă: „Accidentul“.În ciuda numeroaselor campanii de prevenire a populației, constănțenii, în special cei de vârsta a III-a, continuă să fie păcăliți și să rămână fără economiile de-o viață. Din luna iulie 2016 și până în prezent, la nivelul județului Constanța au fost înregistrate 134 de tentative de înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Totodată, 114 persoane au fost convinse prin metoda de înșelăciune să ofere diverse sume de bani.Ultimul caz a fost înregistrat în acest an, în data de 2 ianuarie, când o femeie, în vârstă de 82 de ani, din Constanța, a fost apelată pe telefonul fix de către un presupus medic, care i-a transmis că fiul ei a suferit un accident și are nevoie urgentă de operație. Pentru ca operația să fie realizată, falsul medic i-a cerut femeii să pregătească suma de 10.000 de lei, bani pe care victima i-a oferit ulterior unui bărbat sosit la domiciliul acesteia.„Au fost cazuri în care polițiștii au constatat cu surprindere faptul că persoanele vătămate, în general persoane de vârsta a III-a, s-au împăcat cu cei care i-au înșelat. 30 de persoane au fost cercetate, iar 20 dintre acestea au făcut parte din patru grupări infracționale, destructurate de polițiștii constănțeni. În ultima perioadă, indivizii au crescut sumele cerute. Dacă înainte vorbeam de sume care nu depășeau 10.000 - 15.000 de lei, acum există cazuri în care cetățenilor le-au fost cerute chiar și sume de 18.000 sau 20.000 de euro”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marius Niculescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.Părțile se împacă, litigiul penal se stingeÎn momentul în care intervine împăcarea părților, litigiul penal se stinge, astfel că anchetatorii nu-i mai pot trage la răspundere pe cei vinovați.Interesant este că 80% din cazurile de înșelăciune prin metoda „Accidentul” au fost înregistrate în mediul urban, în localități precum Constanța, Năvodari, Medgidia și Hârșova, în timp ce doar 20% din cazuri au fost înregistrate în mediul rural, unde oamenii sunt mai lipsiți de mijloace de informare, dar și de bani, în localitățile Valu lui Traian, Săcele, Cumpăna, Lumina și Mihail Kogălniceanu.„Este foarte important de reținut că, în niciun caz de accident rutier, reprezentanții instituțiilor publice nu solicită bani pentru a rezolva o speță de natură penală. Se recomandă ca, în astfel de cazuri, în care cetățenii sunt sunați și li se solicită diferite sume de bani telefonic, să apeleze imediat la 112 sau la Poliție, pentru a se verifica dacă fiul, fiica, ruda, rudele au fost implicate într-un accident rutier”, mai adaugă Marius Niculescu.Astfel, polițiștii pot interveni pentru prevenirea comiterii unor înșelăciuni, iar persoanele care intenționează să comită astfel de fapte să fie identificate, depistate și trase la răspundere penală.