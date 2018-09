Constănțeni amendați pe bandă rulantă! Ce nereguli au depistat oamenii legii

201 sancțiuni contravenționale, în valoare de 44.390 lei au fost aplicate în cursul zilei de ieri, de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanța. Tot, ieri, a fost organizată și s-a desfășurat o acțiune în piata Grivitei cu scopul de prevenire și combatere a comerțului stradal neautorizat.In perimetrul mentionat au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 9.200 lei. Marfa ( 171, 5 kg legume și fructe) găsită asupra comercianților a fost confiscată, iar zona a fost igienizata. Politistii locali au mai acționat vineri și in alte locații ale municipiului Constanta pentru menținerea curățeniei , depistarea persoanelor care au în proprietate câini periculoși sau agresivi care nu își îndeplinesc obligațiile legale cu privire la deținere și salubritate, depistarea persoanelor care apelează la mila publicului, dar și urmărirea legalității lucrărilor de construcții și a mediului în care se intervine, în timpul diverselor lucrări, pe domeniul public al statului.Activitati similare se vor desfășura in mod sistematic pana la restabilirea unui climat public civilizat. Numai împreuna putem asigura un climat de siguranța și disciplina in municipiul Constanta!