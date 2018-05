Constănţeni amendaţi după ce au aprins grătarul în Parcul Tăbăcărie

Constănțeni amendați după ce au aprins grătarul în Parcul Tăbăcărie

Trei persoane care au aprins un grătar în Parcul Tăbăcărie, au fost amendate contravențional cu suma de 1000 de lei, duminică, 21 aprilie, de o patrulă a Direcției Generale Poliția Locală.Astfel, în jurul orei 17:20, lucrătorii instituției au trecut prin zonă și au observat persoanele în cauză, care defășurau activități de picnic într-un loc, care nu era destinat unor astfel de activități și consumau băuturi alcoolice pe domeniul public, iar în consecință au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.300 lei.„Cu această ocazie, atragem atenția tuturor celor care doresc să participe sau să organizeze un picnic sau grătar pe domeniul public, că trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: conform Legii 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, acestea nu se pot derula decât în zone special amenajate, dotate cu utilități și facilități pentru desfășurarea activităților de picnic și în care aprinderea focului este permisă”, au precizat reprezentanții Poliției Locale Constanța.De asemenea, în zonele indicate pentru activitățile de picnic – zonele indicate in planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităților precum și zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităților, sunt permise activități de picnic, însă fără a se aprinde focul.Conform actelor normative în vigoare , cei care desfășoară activități de picnic în afara zonelor special amenajate sau a zonelor indicate pentru astfel de activități, pot fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei”.„Pentru evitarea unor astfel de cazuri, înainte de a vă face planuri pentru o iesire în natură și delectarea cu un grătar amintiți-vă de Legea Picnicului! Există anumite reguli de bază care trebuiesc respectate, altfel veți risca să primiți amenzi usturătoare”, avertizează reprezentanții Poliției Locale.