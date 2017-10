Constănţeanul supravieţuitor al atacului terorist din Algeria a ajuns acasă

Constănțeanul supraviețuitor al atacului terorist din Algeria a ajuns acasă

Constănțeanul George Iachim, care a supraviețuit luării de ostatici de la complexul de exploatarea gazelor din Algeria, a ajuns ieri acasă, spre ușurarea familiei care stătea cu sufletul la gură. „Am trecut prin clipe groaznice, nu le dorim nimănui. Nici acum nu ne-am revenit. L-am văzut, știm că este bine, dar încă tremurăm”, ne-au spus membrii familiei.Bărbatul ar fi trebuit să ajungă în Constanța încă de duminică seara, dar cursă care trebuia să-l aducă de la Londra a fost anulată, din cauza ceții.„Rafinăria, dintr-un loc liniștit și normal de muncă, s-a transformat, în câteva secunde, într-un cimitir”, își amintește bărbatul. „Singura noastră preocupare a fost să supraviețuim (n.r. constănțeanul a reușit să fugă din rafinărie împreună cu piteșteanul Liviu Floria și alți cinci colegi). Am văzut cum s-a tras, cum s-au luat ostatici, dar efectiv cum i-au împușcat nu am văzut, pentru că ne baricadasem. Am fugit când am realizat că și-au dat seama că suntem ascunși, pentru că au văzut două victime cărora Liviu le-a acordat primul ajutor. Noi ne-am ascuns, dar pe cei doi colegi, fiind grav răniți, nu am mai reușit să-i ascundem. I-au luat, i-au scos afară și în câteva secunde am auzit împușcături. Nu știu dacă i-au împușcat sau i-au luat ostatici”, își amintește constănțeanul.Ulterior, seara, au fugit din rafinărie, spre deșert. „Am fugit și o să mă minunez toată viața cum am reușit să sar un gard înalt de aproape trei metri, de sârmă ghimpată”, a mai spus Iachim.Acum, bărbatul se află lângă familie și așteaptă ca și trupurile colegilor săi, care nu au supraviețuit, să fie aduse în țară.