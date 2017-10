Constănțeanul mort în atentatul din Afganistan a fost adus acasă / Galerie foto

1

Cinstirea eroilor si necinstea politicienilor

Dumnezeu sa-i odihneasca pe toti cei care s-au dus dintre noi,indiferent de cum s-a intamplat aceasta ! Altfel,daca pentru romanii care au plecat in excursie si au avut un accident tragic,s-a decretat zi de doliu national. Presupunand in baza experientei da pana acum ca pe mai marii tarii nu-I doare la basca de romani,pastrand totusi ceva proportii,macar la nivel de judet,ar trebui ca orasul Constanta sa decreteze zi de doliu macar local,pantru un erou care a murit in lupta.El s-a sacrificat in folosul mai ales al unei aliante politico-militare care chiar in afara de sacrificii din toate punctele de vedere,nu au lasat inca la vedere avantaje care sa fie percepute ca atare de oamenii ce alcatuiesc aceasta natie.Cheltuim vieti,bunuri,amanetam viitorul copiilor si nu stim daca facem bine .Un cioflingar de bani gata,client al cluburilor din Mamaia,adevaratul castigator al ,,democratiei'' romanesti habar nu are de tragedia multora,unii chiar combatanti reali. Politicieni de cacat,popor uituc si inert. Un om a murit,restul se bucura ca nu au fost ei. Pacat,mare pacat !!! Dumnezeu sa-l odihneasca pe el, eroul si sa-i ierte pe restul dobitocilor !