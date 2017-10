Constănţeanul care scrie o pagină de istorie în cursele de raliu

Campionul național de la malul mării

Constănțeanul care scrie o pagină de istorie în cursele de raliu

De trei ani, aduce județului Constanța și orașului natal, Mangalia, cinstea de a fi pe podiumurile de la competițiile de motorsport din întreaga țară. În Brașov, de exemplu, mangaliotul Emil Ghinea este oprit pe stradă pentru autografe; acasă, însă, doar apropiații știu de performanțele lui. Participă la competițiile de raliuri de trei ani, iar anul acesta, la 35 de ani, mangaliotul Emil Ghinea și-a adjudecat, pentru a doua oară, titlul de campion național la Campionul Național de Viteză în Coastă, grupa H3 (motoare între 2.000 și 3.000 cmc.). O evoluție rapidă cu rezultate excelente, după cum au consemnat și pasionații acestui sport, în articolele de specialitate. Iar în spatele acestor rezultate stau munca asiduă, atât a pilotului Emil Ghinea, cât și a echipei sale, în frunte cu Jean Pescaru și Florin Hangu, astfel încât „Portocala mecanică” - așa cum este denumit, cu afecțiune, Renault-ul 5 Turbo - a zburat pe traseele de la Poiana, Rânca, Reșița, Teliu, Râșnov, Sinaia sau Câmpulung. Și, peste tot pe unde a participat, a urcat pe podium, în majoritatea cazurilor chiar pe treapta cea mai înaltă! Iar anul acesta nu a avut nicio înfrângere.Se impune menționat, de asemenea, că este pentru prima dată, în istoria acestui sport, când titlul de campion național este adus la malul mării.Adrenalina și pericolul din curbeUn pilot temperamental, ambițios, care își împinge bolidul la limită, în orice competiție. Astfel este descris mangaliotul Emil Ghinea. „Îmi place viteza, îmi place să merg cu pedala apăsată la maximum. Anul acesta, în ultimele etape, am condus mai tehnic, pentru a evita să ies în decor”, ne-a mărturisit și pilotul. Căci evoluția sa nu a fost lipsită de incidente periculoase. În 2012, la Câmpulung, la penultimul viraj, mașina s-a răsturnat în afara traseului. Pilotul a scăpat fără nicio zgârietură, nimeni nu a fost lovit, dar din mașină a mai recuperat doar motorul, cutia de viteze și puntea spate. Astfel că a reconstruit mașina de la zero - de altfel, Renault-ul care i-a adus gloria a fost construit în garajul său de la Mangalia! - și s-a urcat din nou în spatele volanului.În alte împrejurări, i-a cedat pompa de frână, turbina sau i-a sărit o planetară. Mici impedimente me-canice, depășite rapid, din dorința de a învinge.Soția și fiicele îl urmăresc de pe margineLa fiecare competiție, soția și cele două fetițe i-au fost alături, urmărindu-l de pe margine. De altfel, cea mică avea doar două luni și dormea liniștită în cortul piloților, în ciuda vacarmului și agitației. Atunci, inclusiv fostul premier Călin Popescu Tăriceanu (participant la grupa auto-turismelor istorice la competițiile motorsport) a admirat îngerașul blond al pilotului constănțean.SacrificiiPentru a obține performanțe, și în această ramură sportivă precum în celelalte, este nevoie de sacrificii și investiții. „Am renunțat la mașina de stradă, la concedii, am investit în această pasiune”, spune Emil Ghinea. E drept, însă, că sumele de care este nevoie pentru a pregăti un autoturism pentru raliuri sunt consi-derabile. Piese de schimb, cauciucuri, echipa teh-nică, transportul mașinii de raliu în colțul țării unde se desfășoară concur- sul - toate costă bani și are nevoie de sprijin în acest sens.Până în prezent, spri-jinul a venit de la apropiați și câteva firme din alte colțuri ale țării. Mai puțin din județul Constanța, căci, după cum recu-noaște pilotul, cu regret, motorsportul nu a găsit prea mulți adepți în această zonă a țării. Nu de puține ori i s-a întâmplat să fie oprit pe stradă, în Brașov, pentru a da autografe sau pentru a fi felicitat pentru ultima performanță. În Constanța, însă, doar rudele și prietenii știu că este în fruntea clasamentului la concursurile de raliu din țara noastră. Nu se poate antrena la malul măriiNici antrenamente nu poate face în județul nostru. „Pentru antrenamente, este nevoie să fie închisă o porțiune de drum, comunal sau județean, pentru vreo două - patru ore. La noi în județ, am purtat discuții, dar nu s-a putut. Astfel că sunt nevoit să parcurg aproape 500 de kilometri până la Sfântul Gheorghe, județul Brașov. Se ia legătura cu autoritățile locale, se stabilește o zi și acestea închid traficului o porțiune de drum pentru câteva ore. Ar fi mai simplu dacă am reuși să obținem acest lucru și la Constanța, dar…”, a mai precizat pilotul mangaliot.Planuri pentru 2014În 2014, pilotul constănțean și-a propus să obțină rezultate și mai frumoase. De altfel, și-a achiziționat o nouă mașină, un Renault Clio V6 Trophy (unică la noi în țară), la volanul căruia intenționează să scrie „o pagină de istorie în motorsport” și să urce pe primele locuri și în alte clasamente, nu doar la H3, competiție pe care o domină. Pentru a obține, însă, ceea ce și-a propus, recunoaște că are nevoie de o susținere mai mare financiară.