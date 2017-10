CONSTĂNŢEANUL care a băgat Justiţia în sperieţi

1

Pensia ii omoara pe pensionari

Nu e un caz singular. Un batran iesit la pensie de 5-10 ani vede ca i-a calculat gresit pensia. o data, de doua ori , de 100 de ori...el tot da casa de pensii in judecata si tot mai vine o rectificare a pensiei cu 1 leu tot gresita. Statul isi bate joc de pensionari si pe urma mai apare si un terchea berchea care rade ca are 2000 de dosare la judecatorie. Ia sa cauti mai bine sa vezi cati pensionari sunt in cazul asta in COnstanta. NUmai 2 stiu eu . Statul vrea sa omoare pensionarii cu pensiile astea. Isi fac draci ca nu li se face dreptate si mor. Si a scapat statul de inca o pensie de dat.