Constănţeanca graţiată de preşedintele Băsescu pentru "motive umanitare", CONDAMNATĂ din nou

Constănțeanca grațiată de președintele Băsescu pentru "motive umanitare", CONDAMNATĂ din nou

Ştire online publicată Joi, 21 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Infractorii operau prin metoda „pomană”, adică identificau persoane vârstnice și sub pretextul oferirii de alimente de pomană în memoria unui decedat sau pentru a achiziționa obiecte casnice, intrau în casele acestora și furau bani sau bunuri. Grupul a acționat în mai multe județe ale țării, fiind prinși în județul Constanța.În anul 2014, președintele României, Traian Băsescu, a semnat decretul de grațiere a Garofiței Mocanu pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa de trei ani de închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.„Decizia domnului președinte Traian Băsescu are la bază motive umanitare. Doamna Garofița Mocanu este mamă a șase copii cu vârste cuprinse între un an și 11 ani”, se arăta în comunicatul Administrației Prezidențiale.Garofița Mocanu a mai fost reținută și în 2008 pentru furt și apoi, în ianuarie 2010, a fost arestată din nou, pentru o lună.